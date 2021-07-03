Словакия изменила правила въезда для украинцев

По данным Госпогранслужбы, Словакия изменила правила въезда для туристов, направляющихся из государств, входящих в красный список (стран со значительным распространением коронавируса).

Среди них также и Украина. Теперь путешественники обязаны предварительно зарегистрироваться на специальном веб-сайте.

Госпогранслужба посоветовала гражданам пройти регистрацию на онлайн-ресурсе до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска из-за плохого интернет-покрытия это невозможно сделать.

Доступа к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска также нет. Это касается также граждан, которые едут в Словакию поездом через пункт пропуска Чоп (Страж) — Чиерна-над-Тисоу.

Туристы, которые поедут на территорию Словакии поездом и не выполнят новые правила въезда (не пройдут регистрацию на сайте), не смогут попасть в страну. Возвращение путешественников на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов.

Также с 19.00 (среднеевропейского времени) 5 июля у граждан стран-членов Европейского союза будут проверять цифровые Covid-карты (через мобильное приложение).

Государства-члены Евросоюза выдают своим гражданам такие карточки как сертификат о вакцинации против коронавируса, проведение теста (ПЦР или на антиген), а также как справку о перенесенном заболевании.