Курортный остров Бали в Индонезии пока не будут открывать для иностранных туристов. Правительство страны отказалось от своих планов из-за коронавируса.

Власти собирались открыть остров до конца июля, но на планы повлияло ухудшение эпидемической ситуации.

В частности, на Яве и Бали ввели новые ограничения касательно работы магазинов и передвижения, чтобы остановить рост числа случаев Covid-19 и сдержать распространение заразного штамма Дельта.

— С этим вариантом Дельта невозможно снова открыть (Бали для иностранных туристов). Так что мы больше об этом не думаем, — заявил министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджаитан.

По его словам, правительство сосредоточило внимание на сокращении числа случаев коронавируса, одновременно стремясь как можно быстрее вакцинировать индонезийцев.

В последнее время Индонезия сталкивается с ухудшением ситуации с коронавирусом. Местные больницы борются со стремительно растущим количеством новых случаев на фоне нехватки отделений интенсивной терапии и кислородных резервуаров. В воскресенье в стране зарегистрировали рекордный уровень смертности и 27 233 новых случая Covid-19.

Источник: The Jakarta Post