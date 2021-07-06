Сколько украинцев планируют летний отдых 2021, несмотря на карантин — исследование

Украинская исследовательская компания Gradus Research провела опрос о планах украинцев на летний сезон 2021. Планируют ли граждане полноценный отдых, несмотря на карантин, или все же существуют ограничения для путешествий?

Куда хотят поехать отдыхать респонденты и какие ключевые факторы при выборе места для отдыха, изменились ли бюджеты на отпуск в 2021 году? Читайте далее в материале Фактов ICTV.

Летние отпуска с путешествиями в 2021 году планируют только 43% украинцев. Среди них 28% граждан планируют полноценное путешествие, 15% людей поедут на отдых по сокращенному маршруту из-за карантина.

В то же время 22% граждан Украины хотят отдохнуть, однако без путешествий. Еще 20% респондентов планируют полностью отказаться от отпуска из-за карантина.

30% украинцев, которые планируют летний отдых, проведут его дома или на даче за городом. На украинских курортах намерены отдохнуть 50% граждан, в городе — 23% респондентов, а за границу поедут 18% украинцев.

Украинцы выбирают место для отдыха учитывая несколько критериев. Важнейший — это цена (64% граждан), личный опыт (42% респондентов), отзывы знакомых (37% людей), репутация местности (34%) и отзывы в интернете (21% опрошенных).

Если сравнивать бюджет для отдыха сегодня и в допандемические времена, то 31% граждан Украины отмечают, что расходы выросли, а еще 27% опрошенных считают, что расходы никак не изменились.

Опрос также показал, что отсутствие отпуска (или сокращенный отдых) влияет на работоспособность и эмоциональное состояние человека. Это характерно преимущественно больше для женщин (42%), чем для мужчин (25%).

Особенность отдыха 2021 — это вопрос карантинной безопасности на курортах и ​​в отелях, которые охватывают количество отдыхающих, меры гигиены, наличие вакцинации у персонала и проведение регулярных тестов.

В то же время только 23% опрошенных указали этот фактор как важный для выбора места отдыха. Для 26% украинцев карантин и противоэпидемическая безопасность почти не влияют на решение, а для 46% опрошенных это отражается в определенных пределах, однако не имеет решающего значения.

Исследование провела компания Gradus Research методом самозаполнение анкеты в мобильном приложении gradus.app. Опрос провели 16 июня 2021, выборка — 1 тыс. респондентов. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региону.

Источник: Gradus Research