Украина опустилась с 35-го на 37-е место в индексе паспортов к началу III квартала 2021 года. При этом страна договорилась за это время с Новой Каледонией об отмене визовых ограничений.

Об этом свидетельствуют данные индекса паспортов Henley&Partners.

В компании отмечают, что несмотря на формальные позиции стран в индексе паспортов, фактическое количество открытых для обладателей паспортов стран заметно меньше из-за ограничений, введенных из-за пандемии.

Обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы или визой по прибытии в 137 стран мира.

При этом другие страны бывшего СССР практически не изменили своих позиций, а движение в рейтинге произошло из-за изменений в позициях других государства.

Так, Азербайджан, Армения, Казахстан, Беларусь и Грузия не изменили своих позиций и не заключали договоров о безвизовом режиме за этот период. Россия получила безвизовый режим с Албанией, но переместилась с 48-го на 51-ое место в индексе.

Паспорт Японии сохранил первое место в рейтинге — он дает возможность путешествовать в 193 страны без визы или с визой по прибытии.

На втором месте Сингапур. Обладатели паспорта этой страны имеют безвизовый доступ в 192 страны.

Южная Корея и Германия делят третье место с безвизовым доступом в 191 страну.

Что касается карантинных ограничения, то в компании отмечают, что международная мобильность восстановилась ​​лишь на 12% от уровня 2019 года.

— Усиление изоляционизма и тенденция к деглобализации, несомненно, будут иметь серьезные последствия, в том числе в виде дальнейшего ущерба мировой экономике, значительного сокращения международной мобильности и ограничений людей в выборе для своих семей и бизнеса, — заявил глава совета директоров Henley&Partners Крис Келин.

Источник: Henley&Partners