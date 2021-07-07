Пляжи Одессы — лучшие пляжи в 2021 году

Одесса — город, который ассоциируется с отдыхом. Он славится своими пляжами и для большинства украинцев является лучшим местом для проведения отпуска.

Летом Одесса превращается в одно из самых привлекательных мест для иностранных и украинских туристов. Город славится своей историей, легендами, архитектурой и старыми двориками.

Главным преимуществом города является то, что в любое время можно добраться до моря и отдохнуть от будничной жизни.

Факты ICTV подготовили подборку лучших пляжей Одессы, к которым можно добраться находясь в городе.

Ланжерон

Ланжерон считается самым старым пляжем Одессы. Он расположен ближе всего к центру города, поэтому там всегда людно. Пляж известен своей набережной.

Вдоль всего побережья есть много заведений, где можно пообедать. Кроме того, там расположен дельфинарий Немо, который можно посетить с детьми. У входа расположена детская площадка и веревочный парк Дереволаз.

Там установлен и памятник одесского скульптора Михаила Ревы Domus Solis.

Лучшие пляжи Одессы 2021 / 2 фотографии

Сам пляж песчаный, а вход бесплатный. Рядом есть плиты, поэтому каждый может решить, где расположиться для отдыха. На пляже есть пандус и открытый летний душ.

Также отдыхающие могут воспользоваться дополнительными услугами и арендовать лежак за 120 грн.

Поскольку пляж довольно популярен, там всегда очень людно, поэтому трудно будет отдохнуть наедине.

Как добраться

Добраться можно из центра маршруткой № 203, доехав до конечной остановки в парке Шевченко, трамваем № 28 от вокзала до остановки парк Шевченко или маршрутками №20, 203, 233.

Ibiza

Этот пляж славится большим количеством ночных клубов, баров и ресторанов. Он расположен в Аркадии на центральной аллее.

Летом здесь всегда проходят фестивали и концерты. Это место можно назвать центром ночной жизни Одессы.

Лучшие пляжи Одессы 2021 / 4 фотографии

На территории расположены два взрослых бассейна, один детский с водными горками и три барные стойки.

Как и на всех пляжах, которые расположены в районе Аркадии, берег песчаный, но местами из воды выступают камни.

Цены здесь зависят от места, где вы будете отдыхать, и дня недели.

С понедельника по четверг шезлонги у моря стоят — 200 грн, а аренда бунгало у бассейна стоит 1,2 тыс. грн. В выходные шезлонги обойдутся в 250-300 грн.

Как добраться

Добраться к пляжу можно трамваем № 5, троллейбусами № 5 и 13 или маршрутками №168 и 198 от железнодорожного вокзала.

Итака

Это один из самых дорогих пляжей, который также расположен на центральной аллее Аркадии.

Лучшие пляжи Одессы 2021 / 3 фотографии

На пляже есть две зоны. На первой расположены шезлонги, а на второй — кровати и бунгало.

Шезлонги здесь стоят 250- 300 грн, а бунгало — 700 грн.

Как добраться

Добраться к пляжу можно трамваем № 5, троллейбусами № 5 и 13 или маршрутками №168 и 198 от железнодорожного вокзала.

Лузановка

Этот пляж понравится тем, кто ищет спокойный и уютный отдых на побережье. Он расположен недалеко от центра города. Одесситы хорошо о нем отзываются и делают акцент на демократичные цены.

На пляже расположены недорогие заведения с уютными террасами.

Там можно смело отдыхать вместе со своей семьей.

Шезлонг без зонтика можно арендовать за 80 грн, а с зонтиком — 100 грн.

Вход, как и на все другие общественные пляжи, бесплатный.

Как добраться

Добраться можно на маршрутках 168, 121, 242, 146, 232, 145 240 и 250. Все они едут в сторону жилого массива Котовского.

Золотой берег

Пляж многолюдный, но чистый. Золотой берег оборудован бассейнами и летним душем.

Поблизости расположена набережная, которая является идеальным местом для вечерних прогулок. На пляже есть как пустые места, куда можно прийти со своим полотенцем, так и забитые шезлонгами.

На берегу расположены игровые детские площадки и водные горки. Вход будет стоить 80-100 грн.

Аренда шезлонга без зонта здесь будет стоить — 80 грн, а с зонтиком — 120 грн.

Как добраться

Добраться можно на трамвае № 18, что едет от Куликова поля или сев в маршрутку № 220, которая идет из центра.

Дельфин

Этот пляж является любимым у студентов. В бесплатной зоне не так много людей, а также достаточно удобный вход в море.

Фото: 048.ua.

Одесситы считают, что здесь чистейший пляж, потому что он расположен между каменных мысов, где моллюски активно фильтруют воду.

Также на пляже можно арендовать шезлонг за 100 грн.

Как добраться

Добраться можно на трамвае № 5 Французским бульваром и выйти на остановке Шампанский переулок. После этого нужно пройти в сторону моря.

Собачий пляж

Очень популярное место для туристов, которые хотят отдыхать вместе со своими четвероногими друзьями.

Спокойный и уютный пляж, где собираются не только собачники, но и люди, которые просто хотят отдохнуть без музыки и постороннего шума.

Пляж достаточно чистый, потому что здесь малолюдно. От толпы туристов пляж охраняет довольно неудобный спуск.

Этот пляж украшен природными скалами, а рядом есть лесная поляна, где можно приятно провести время на пикнике.

Как добраться

Для этого нужно сесть на трамвай №5 и выйти на улице Довженко.