Одно из самых популярных мест среди украинских отдыхающих — Затока. Номер стандарт в приличном отеле на первой линии, со всеми удобствами — стартует от 1 тыс. грн на двоих.

Экономный номер без кондиционера — обойдется в 500-900 грн на двоих. Чем дальше от моря и чем меньше у вас требований к комфорту — тем меньше цена. Легендарный деревянный домик, например, можно снять за 300 грн.

В Черноморском, Фонтанке, Санжейцах и других окрестных селах цены такие же, как и в жемчужине у моря. Двухместный номер или однокомнатная квартира в этом сезоне обойдется минимум от 1 до 1,5 тыс. грн в сутки. Завтрак на одного — в среднем 150-200 грн.

Отдыхать можно на гемпинге. Это место для тех, кто хочет почувствовать атмосферу палаточной романтики, но с душем, кондиционером и комфортной кроватью.

Такой вариант на семью из трех человек в высокий сезон стоит 1.5 тыс. грн. Более комфортабельный мини-дом обойдется в 2,5 тыс. грн на семью из четырех человек.

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Средний чек за обед в глемпинге, без изысканных блюд — от 150 грн на человека. Гурманам придется тратить больше.

Главная фишка глемпинга — не комфортабельные палатки с бассейном и вкусной едой, а спокойствие, виды и чистое море.

Если вам станет скучно, всегда можно заехать на более людные побережья и зарядиться адреналином. Экстремальный хит сезона — флайборд, на котором можно взлететь на высоту 5-ти этажного дома. Развлечение стоит 1,2 тыс. грн за 15 минут.

Для более сдержанных всегда есть классика — прокаты гидроциклов. Стоит такое развлечение от 400 грн пять минут. Стоимость прогулки на парашюте — 1,5 тыс. грн за двух человек.

Также в Одессе работает вылов рыбы, которую можно сразу и приготовить.

В городе сейчас жарко, но на море всегда прохладно, поэтому можете покататься на лодках и порыбачить.

Рыбаки предлагают две опции: любительскую и профессиональную — фишинг сафари.

Эта рыбалка стоит 700 грн и мы за три часа ходим ловим рыбку, а фишинг сафари будет стоить 900 грн, — рассказывает рыбак Андрей Федчук.

После рыбалки можно приготовить еду на мангале. Это стоит 700 грн с человека.

Одесса очень предсказуема, гостеприимная, хитрая, и кажется, уже ничем не удивит, но, если найти к ней правильный подход, она обеспечит вас незабываемыми впечатлениями.

Выходные на Черном море

Украинцы собрались на отдых в Одессе. Город готовится встречать туристов, которые решили провести три выходных на берегу Черного моря. Сейчас гостиницы города заполнены на 90-95%.

Последние два года из-за пандемии коронавируса люди чаще выбирают тур выходного дня, тогда как ранее ехали на море на неделю-две.