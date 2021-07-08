Самолет с украинскими туристами, которые застряли в аэропорту турецкой Анталии, уже вылетел в Одессу. По данным консульства Украины в Анталии, самолет отправился в 10.05 утра 8 июля.

Туристы не могли вернуться в Украину более 10 часов.

— По информации консульства Украины в Анталии, после длительной задержки наконец-то вылетел рейс Анталия — Одесса. Задержка имела технический характер. Пришлось заменить самолет на резервный, — сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он заверил, что во время ожидания пассажиры были дважды обеспечены питанием и напитками.

Как сообщалось, из-за задержки рейса Анталия — Одесса граждане Украины, среди которых были дети, не могли вылететь более 10 часов. По данным СМИ, у людей не было воды и еды, а о причинах задержки рейса им не сообщали.