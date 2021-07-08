Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Путешествия
Максим Зайченко |

Самолет из Анталии в Одессу задерживается на 10 часов: МИД выясняет причины

Самолет из Анталии в Одессу задерживается на 10 часов: МИД выясняет причины

В турецком курортном городе Анталия уже более чем на 10 часов задерживается рейс в Одессу. Консульство Украины в городе выясняет причины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на горячую линию МИД Украины. Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием, — рассказал он.

Николенко добавил, что консулы прилагают максимум усилий, чтобы права украинских граждан были полностью соблюдены.

По данным СМИ, среди застрявших пассажиров есть дети. При этом у людей нет воды и еды, а о причинах задержки рейса им не сообщают.

Отметим, несколькими днями ранее туристы из Украины не могли вылететь в Анталью. Тогда выяснилось, что турецкая сторона не предоставила разрешение на полеты, но потом вопрос решили.

Читайте
В Борисполе массовые задержки рейсов в Турцию – возможная причина

Источник: УНИАН

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка