В турецком курортном городе Анталия уже более чем на 10 часов задерживается рейс в Одессу. Консульство Украины в городе выясняет причины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Один из пассажиров рейса Анталия-Одесса обратился на горячую линию МИД Украины. Мы немедленно поручили украинскому консульству в Анталии выяснить причину задержки рейса и заняться вопросом обеспечения пассажиров питанием, — рассказал он.

Николенко добавил, что консулы прилагают максимум усилий, чтобы права украинских граждан были полностью соблюдены.

По данным СМИ, среди застрявших пассажиров есть дети. При этом у людей нет воды и еды, а о причинах задержки рейса им не сообщают.

Отметим, несколькими днями ранее туристы из Украины не могли вылететь в Анталью. Тогда выяснилось, что турецкая сторона не предоставила разрешение на полеты, но потом вопрос решили.