Лучше остаться дома: МИД обратился к украинцам, находящимся в Таиланде

Власти Таиланда усилили карантинные ограничения в ряде провинций для сдерживания коронавируса.
Ужесточение мер распространяется на следующие места: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.
Карантинные ограничения подразумевают введение комендантского часа с 21.00 до 04.00. Он не распространяется на отдельные случаи, такие как необходимость в оказании медицинской помощи.
В указанных провинциях разрешены собрания не более пяти человек. Общественный транспорт не будет курсировать с 21.00 до 03.00. С 20.00 до 04.00 будут закрыты развлекательные заведения.
Власти настояли на ограничении часов работы парков и природных заповедников, а также на запрете поездок между провинциями. Руководителей призвали максимально поощрять работу на удаленной основе.
Посольство Украины в Таиланде призвало граждан избегать поездок, в которых нет срочной необходимости.
— Просим вас оставаться дома с 21.00 до 04.00, – сказано в заявлении.
Также украинцев призвали посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости и избегать любых скоплений людей.
Источник: Посольство Украины в Таиланде