Лучше остаться дома: МИД обратился к украинцам, находящимся в Таиланде

Власти Таиланда усилили карантинные ограничения в ряде провинций для сдерживания коронавируса.

Ужесточение мер распространяется на следующие места: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Карантинные ограничения подразумевают введение комендантского часа с 21.00 до 04.00. Он не распространяется на отдельные случаи, такие как необходимость в оказании медицинской помощи.

В указанных провинциях разрешены собрания не более пяти человек. Общественный транспорт не будет курсировать с 21.00 до 03.00. С 20.00 до 04.00 будут закрыты развлекательные заведения.

Власти настояли на ограничении часов работы парков и природных заповедников, а также на запрете поездок между провинциями. Руководителей призвали максимально поощрять работу на удаленной основе.

Посольство Украины в Таиланде призвало граждан избегать поездок, в которых нет срочной необходимости.

— Просим вас оставаться дома с 21.00 до 04.00, – сказано в заявлении.

Также украинцев призвали посещать общественные заведения исключительно в случае необходимости и избегать любых скоплений людей.

Источник: Посольство Украины в Таиланде