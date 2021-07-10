Новые правила въезда в Словакию: что нужно знать

Словакия изменила правила въезда в страну для сдерживания коронавируса.

По данным МВД Украины, они начинают действовать с 9 июля.

Туристам нужно зарегистрироваться на специализированном сайте после въезда на территорию Словакии. В случае прибытия самолетом нужно заполнить форму.

Сертификат о вакцинации считается действительным, если содержит необходимую информацию на словацком, чешском и английском языках.

Регистрироваться на специализированном сайте при каждом въезде не нужно детям в возрасте до 12 лет; тем, кто пересекает границу транзитом; полностью привитым; получившим первую дозу любой вакцины; прибывшим для прохождения диагностики или лечения.

Также заполнять несколько раз форму не нужно лицам, имеющим постоянный или временный вид на жительство и место работы в странах ЕС, в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне или Швейцарии. В случае Украины, лицо должно было находиться на расстоянии до 100 км от ближайшего пункта пропуска, если оно трудоустроено на территории Словакии и въезжает исключительно по работе.

До 1 сентября будет достаточно всего одной регистрации, если путешественник неоднократно въезжает на территорию страны.

По прибытии из ряда стран, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа до въезда.

Все невакцинированные обязаны пройти карантин в течение 14 дней. Если у прибывшего проявляются симптомы коронавируса, необходимо сообщить об этом врачу.

Режим самоизоляции можно прервать, получив отрицательный результат ПЦР-теста не раньше, чем на 5-й день пребывания в стране. Детям до 12 лет тестирование проходить не нужно.

От карантина освобождаются полностью вакцинированные; лица в возрасте от 12 до 18 лет в случае, если не проживают с людьми, подлежащими карантину; те, кому нельзя делать прививку по состоянию здоровья, но при условии отрицательного результата теста; непривитые граждане Словакии, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в приграничных районах соседнего государства на расстоянии до 100 км от КПП; экипажи самолетов, поездных бригад, водители грузовиков, работники ритуальной сферы услуг, которые должны зарегистрироваться на сайте e-hranica.

Также от карантина освобождаются вакцинированные, которые прибыли для участия в свадьбе или в похоронах.

Студенты и ученики в возрасте от 12 лет не обязаны проходить карантин, если имеют сертификат о дневной форме обучения и отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 7 дней.