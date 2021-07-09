Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Путешествия
Софія Зінов'єва |

Обязательный Covid-сертификат: Мальта меняет правила въезда

вакцинація

С 14 июля Мальта вводит обязательное предъявление Covid-сертификатов о прохождении полного курса вакцинации для въезда.

Теперь, в любом случае, для того, чтобы попасть в страну нужно предъявить сертификат о прививках, который признает Мальта, Евросоюз или Великобритания.

— Мы станем первой страной в Европе, которая сделает такой шаг, — рассказал министр здравоохранения страны Крис Фирн.

Детям, которым не делают прививок от коронавируса, нужно предъявить справку о негативном ПЦР-тесте.

Крис Фирн объяснил, что большинство вспышек коронавирусной инфекции на Мальте связано именно с зарубежными поездками и невакцинированными людьми.

— В последние дни большинство новых случаев было связана с поездками — людьми, которые приехали из-за границы или мальтийцами, которые выехали за границу и вернулись. Большинство из них — непривитые туристы, — подчеркнул министр.

Covid-сертификаты в Украине

С 1 июля Украина ввела так называемые Covid-сертификаты, в которые вносятся все необходимые данные о прививках от коронавируса.

На данный момент они существуют только в электронной форме, а когда можно будет получить бумажный Covid-сертификат, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Malta Today

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка