Путешествия в Украине: директор МАУ о том, как купить дешевые билеты на внутренние рейсы

Директор МАУ по развитию сети Даниил Иванов в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал о том, как функционирует рынок украинской авиации, а также поделился советами для туристов, которые хотят приобрести билет на самолет по более привлекательной цене.

По его словам, сейчас МАУ совместно с авиакомпанией Роза ветров выполняют внутренние авиарейсы, которые действуют по девяти направлениям.

— Это Львов, Одесса, Херсон, Ужгород, Запорожье, Харьков и другие. По большинству направлениям рейсы выполняются два раза в день (два в одну сторону и два в другую). Для внутреннего рынка это достаточно большая программа по своему объему, — отметил Даниил Иванов.

Он объяснил, что внутренние рейсы обслуживают как деловые путешествия, так и те, которые связаны с туристической активностью. По словам директора МАУ по развитию сети, рост спроса на авиационные рейсы может быть стимулирован оживлением импульса деловой активности или туристическим бумом.

— Если в каком-то регионе Украины будет туристический бум — это повлечет спрос на перевозки. Большим фактором является цена — те условия, в которых выполняют рейсы украинские авиакомпании, не является очень благоприятными. Цены на топливо и навигацию в региональных украинских аэропортах достаточно высоки: гораздо выше, чем в Киеве и зарубежных аэропортах. Следует отметить, что на все эти услуги сверху стоимости билета прибавляется НДС в размере 20% — это приводит к тому, что цена на внутренние перевозки может быть выше, чем на международные, — добавил Иванов.

В то же время он рассказал, от чего зависит цена билета на самолет и как его приобрести по более привлекательной стоимости.

— На любое время или день будет одинакова. Стоимость может достигать от 500 грн до нескольких тысяч гривен. Например, если вы покупаете билет заранее и спланировали свое путешествие за месяц-два, то можно купить его за 500 грн. А если вы хотите вылететь завтра и этот день будет пятница, когда все хотят улететь, то цена будет очень высокой. Но если вы хотите полететь в среду — менее популярный день для путешествий, тогда цена будет выше. Стоит посмотреть на соседние даты. Цена руководствуется спросом, очень часто на соседних датах цена может отличаться существенно. Тогда вы найдете цену, которая устроит вас больше, — отметил он.

Он рассказал, что цена билета на самолет зависит от сезона, поскольку летом внутренние авиарейсы имеют больший спрос среди граждан. По его мнению, чтобы сэкономить на путешествии, следует его заранее запланировать.

— Во-вторых, это приобрести билет или на сайтах авиакомпании или на сайте агентства, которая является партнером авиакомпании. Очень часто они имеют более привлекательные цены и не имеют дополнительных сборов, которые они соберут с пассажира. Определиться с тем, какое именно вам нужно путешествие: будете ли вы путешествовать с чемоданом или без чемодана. Если с чемоданом, то стоит приобрести сразу билет, который охватывает перевозки чемодана. Кроме этого, следует также заранее позаботиться о том, чтобы зарегистрироваться вовремя на рейс и распечатать ваш посадочный талон, чтобы в аэропорту не тратить на это лишние деньги, — подчеркнул президент МАУ по развитию сети.

Даниил Иванов отметил, что сейчас государство не предоставляет никакой поддержки авиакомпаниям, которые выполняют внутренние рейсы. По его мнению, отмена НДС очень важна, потому что это создаст условия для удешевления рейсов и будет способствовать снижению стоимости билетов на 20%.