День бортпроводника 2021: мифы и правда о работе стюардессы

Всемирный день бортпроводника отмечают 12 июля. Многие думают, что это легкая приятная профессия, где работают исключительно девушки модельной внешности. Однако существует многоженство подводных камней.

Факты ICTV расспросили у бортпроводницы международной авиакомпании Дарьи Коваленко, где правда, а где вымысел об их профессии.

Бортпроводники много путешествуют. Миф или реальность?

— Это определенно так. Путешествия – неотъемлемая часть работы бортпроводником в авиакомпании с международными перелетами. По крайней мере, это было так в доковидное время, — рассказывает Дарья Коваленко.

По ее словам, как правило, рейсы длительностью более 4,5 часов – это лэйоверы. Это означает, что экипаж остается в месте, куда он прилетел, от 24 часов и больше, чтобы их могли сменить коллеги на обратный рейс.

— Лэйоверы бортпроводники обожают, потому что для нас это значит, что можно увидеть новые для себя уголки мира, не тратя денег на перелет и проживание. Пусть это зачастую только сутки, но обычно этого хватает, чтобы получить новые впечатления от страны, — отмечает бортпроводница.

Бортпроводник исключительно женская профессия. Миф или реальность?

— Исходя из моего опыта, мужчин бортпроводников меньше, чем девушек, но они есть. На каждом рейсе примерно 30% от всего экипажа — мужчины. Раньше я думала, что это больше женская профессия, но нет — парни здесь тоже нужны. Хоть мы и не разделяем рабочие обязанности по полу, всегда хорошо, когда есть кому помочь поднять тяжелый контейнер с водой, — смеется Дарья.

Стюардессой может стать только девушка с модельными параметрами. Миф или реальность?

— Во всех компаниях по-разному: все выставляют свои требования относительно качеств девушек и парней, зависит от особенностей культуры страны, где базируется авиакомпания, — отмечает бортпроводница.

По словам девушки, в Китае бортпроводники отличаются своей стройностью.

— Требования ли это компании или просто культурное восприятие красоты – не могу сказать. Но в основном везде на стандарты внешности обращают очень мало внимания, — добавила Дарья.

Она отметила, что у кандидата в бортпроводники должен быть хороший английский, коммуникабельность, дружелюбное лицо, открытость и приятная улыбка.

— Да, есть требование к росту: человек должен достать отметку в 2,20 метра рукой, стоя на цыпочках. То есть совсем низеньких не возьмут, но и высокой для этого быть необязательно. И еще нужно, чтобы индекс массы тела был в норме, — подытожила Коваленко.

Бортпроводником можно стать только зная несколько языков. Миф или реальность?

— С минимальным английским, думаю, можно устроиться в некрупную авиакомпанию, чтобы летать на внутренних рейсах. В международных компаниях, как например Emirates, Qatar, требуют английский уровня Advanced. Иначе будет невозможно проходить обучение на английском со всеми сложными терминами и процедурами по эвакуации, — заявила стюардесса.

Бортпроводник – официант плюс администратор. Миф или реальность?

— Мы любим шутить, что бортпроводник – это официант в небе, но главная функция бортпроводника – это обеспечение безопасности всех на борту. Мы проходим интенсивное обучение не только по процедурам эвакуации, секьюрити, использованию оборудования на борту, но и оказанию медицинской помощи пассажирам и экипажу, делится девушка.

Также стюардессам часто приходиться решать конфликты на борту самолета.

— Бывают разные ситуации, когда, например, пассажир выпил много алкоголя и доставляет дискомфорт окружающим. Бывали случаи, когда люди летели по каким-либо трагическим обстоятельствам, к примеру смерть близкого, и мы, как могли, обеспечивали эмоциональную поддержку, — добавила Дарья.

Бортпроводником стать очень сложно. Миф или реальность?

— Исходя из моего опыта, устроиться бортпроводником не сложно, достаточно только знать английский язык, быть дружелюбным и, что не менее важно, иметь хорошее здоровье. Так как далеко не все смогут быть на ногах в ночные перелеты, плюс радиация, плюс недостаток кислорода и вечно сбитый режим сна. Университет заканчивать не нужно, обычно авиакомпания сама обеспечивает обучение около 2-3 месяцев. Плюсом будет только наличие опыта в сфере обслуживания, но у меня и его не было, — рассказывает бортпроводница.

Романтика на борту. Все стюардессы мечтают о пилотах, а пилоты — о стюардессах. Миф или реальность?

— Никто не запрещает воспринимать эту работу как романтическую. По сути, особенность здесь в том, что у нас каждый рейс разный экипаж из бортпроводников и пилотов. Это здорово, что можно познакомиться с кучей людей и, может, даже найти кого-то близкого, — поделилась Дарья Коваленко.

По ее словам, 99% знакомств ни к чему не приводят.

— Мы работаем вместе, общаемся, веселимся, рассказываем друг другу о своей жизни, можем даже выйти вместе в другой стране. Затем прилетаем обратно и больше никогда не видимся. Но, естественно. есть много пар — стюардесса и пилот, куда без этого, — добавила девушка.

Почему стоит выбирать профессию стюардессы

— Первое очевидно – путешествия. Вдобавок к лэйоверам нам предоставляют скидки на перелеты своей компанией и некоторыми другими тоже. Для себя и для родственников. Это не может не радовать. Бортпроводники получают относительно хорошую зарплату, и зависит она от количества налетных часов. Я не смогла бы сразу зарабатывать так, работая в своей стране. А здесь и откладывать получается, — рассказывает Дарья.

Также она добавила, что из плюсов — общение с людьми, которое дарит эмоции и свой опыт. Однако это работа для экстравертов, а вот для интровертов – это будет каторга.

— Но для меня с этой работой люди стали ближе: ты можешь поговорить с представителем любой нации, послушать их истории, узнать что-то новое. Что уж говорить о том, сколько я узнала о других культурах и странах, а до этой работы мои познания географии были очень плачевными, — смеется Дарья.

По словам девушки, когда встречаются два незнакомых человека одной профессии, то вряд ли они будут ни с того ни с сего сразу тепло друг к другу относиться. Однако среди стюардесс принято сразу начинать общение на дружеском уровне, несмотря на возраст или что-то еще.

— Говоря о доковидном времени, было круто, зная свое расписание на месяц, спланировать массаж в Бангкоке, пилинг в Сеуле, покупку вкусных авокадо в Австралии. Казалось, что можно везде дотянуться рукой, все везде попробовать. Этого не хватает, я это явно недостаточно ценила, сейчас рейсов намного меньше, а такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, вообще закрыты. Это чудесная работа, конечно, со своими плюсами и минусами. Ты устаешь очень сильно, но твоя жизнь наполняется красками и опытом, — подытожила Дарья.

День бортпроводника

День бортпроводника отмечают 12 июля. Считается, что Всемирный день бортпроводника гражданской авиации появился в 1928 году после возникновения соответствующей профессии в Германии.

Тогда на борт самолетов начали брать мужчин, задачей которых было обеспечение сервиса во время полетов. Их называли стюардами. В 1930 году на борт самолетов начали брать девушек, пытаясь таким образом привлечь больше пассажиров.