Отдыхающие в Приморском Посаду не просто жалуются на большое количество медуз на побережье, но и помогают их убирать коммунальщикам.

По словам коммунальных работников, им ежедневно приходится вывозить более тонны медуз с побережья.

Более того, даже дети с игрушечными ведерками помогают собирать медуз на песке.

Харьковчанка Ольга приехала отдыхать несколько дней назад. Но вместо того, чтобы загорать и купаться, говорит, приходится чистить пляжи, так как медузы сильно обжигают.

Каждые несколько часов, как только кузов трактора заполнится погибшими медузами, коммунальщики едут за пределы поселка, чтобы закопать их подальше от глаз.

Кроме дискомфорта во время купания, эти скользкие существа досаждают отдыхающим и на берегу. Так как под палящим солнцем быстро разлагаются, и у воды стоит ощутимый запах.

Нашествие медуз сейчас наблюдают чуть ли не на всем Азовском побережью. Ученые отмечают, что это вполне естественное явление, поскольку зимы становятся теплее, а море — более соленым.

В частности наблюдается нашествие медузы корнеротов.

Для отдыхающих у ученых две новости: плохая — это медуза, очевидно, с нами надолго. Утешительная: для большинства ожоги корнерота — не страшны.