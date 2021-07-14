Путешественники и ведущие реалити У кого больше ?, супруги Макс Узол и Оля Манько дали несколько советов для удачного отдыха у Азовского моря, а именно в курортном поселке Кирилловка.

– У Кирилловки неоднозначная репутация. Кто-то ее хейтит – говорит, что лучше неделю в турецком all-inclusive, чем две здесь. А кто-то по 10-15 лет подряд ездит сюда отдыхать и не собирается менять ее ни на что. Мы же разберемся, что особенного в этом курорте и расскажем все моменты, которые нужно знать о Кирилловке, — сказал блогер.

Как доехать до Кирилловки

Супруги решили добираться на море необычным способом — на самолете.

— Лететь нужно из Киева в Запорожье, а оттуда еще ехать до курорта арендованной машиной. Таким образом вы сэкономите силы и время, но это получится несколько дороже, — сказали Макс и Оля.

Они подчеркнули, что доехать можно и на своем автомобиле. Правда, 12 часов дороги из Киева очень утомляют . К тому же, не везде есть хороший асфальт.

Самый бюджетный вариант – поезд. Можно доехать из Киева до Мелитополя, и там тоже еще немного на машине или общественным автобусом.

Где поплавать в Кирилловке

– В Кирилловке – 20 км достаточно широких пляжей. Можно загорать на песке на своей подстилке или взять в аренду шезлонг. Море довольно чистое, прозрачное, кое-где водоросли, но это не страшно. Медузы здесь могут быть только в августе. Самое важное, что Кирилловка находится в чистой зоне. Поблизости нет предприятий или производств, — сказали супруги.

Если у вас есть свой автомобиль, Макс и Оля советуют посетить дикие пляжи. Или такие, которые находятся чуть дальше от курортного центра. К примеру, им понравилась Федотова коса, поскольку там чище море и значительно тише.

Где жить в Кирилловке

– Я не ожидал, но цены на жилье в Кирилловке колеблются в огромном диапазоне. Можно остановиться на скромной базе у какой-то бабушки, где за сутки заплатите меньше сотни гривен, а можно выбрать для отдыха шикарный отель, где номер стоит девять тысяч гривен, — сказал Макс.

Супруги для отдыха выбрали комфортный номер-студию с видом на лиман. Заплатили за него 1800 грн за сутки, но в разгар сезона он будет почти на 500 грн дороже.

Что поесть в Кирилловке

– Начну с того, что на пляже еда сама к тебе приходит. Горячая кукуруза, пахлава медовая, попкорн, креветка местная и океанская и даже экзотические коктейли в кокосах. Все, чего душа пожелает. Заведений вне пляжа тоже множество, — рассказала Оля.

Ценовой диапазон – разнообразный. Можно пообедать в местном кафе или ресторане, а можно зайти в буфет, где большие порции, не менее вкусно, а потратите на двух человек максимум 200 грн.

Как развлечься в Кирилловке

– Из местных фишек: свеженькая аллея зонтиков, памятник маяку возле автостанции и пиратский корабль Черная жемчужина. Главное место прогулок приезжих – приморский бульвар, где множество сувенирных лавок, кафе, баров, уличной еды. Такой типичный украинский курорт, — сказали супруги.

Местные жители советуют здесь посетить аквариум, динопарк, Кирилловскую Сечь, аквапарк и лунапарк.

Кроме того, на пляжах есть множество развлечений — катамараны, надувные водные аттракционы, водная горка. Одним словом, скучать времени не будет.