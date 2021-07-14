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Факты / Lifestyle / Путешествия
Софія Зінов'єва |

Стоимость виз между Литвой и Украиной снижена вдвое — Кулеба

кулеба дмитро

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о снижении стоимости долгосрочных виз между Литвой и Украиной вдвое.

По словам Кулебы, Литва предложила установить стоимость виз для трудоустройства, обучения и воссоединения семьи в размере €120.

Благодаря соглашению, которое 14 июля утвердило Правительство, стоимость снижена до €60.

— Благодарен литовским партнерам за дружественный шаг навстречу, — сообщил Кулеба на личной странице в Twitter.

Свободные путешествия по Евросоюзу

14 июля послы ЕС добавили Украину в перечень третьих стран, которые могут претендовать на отмену ограничений на путешествия по Евросоюзу.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк и отметил, что официально список обновят на следующий день.

Слова журналиста подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и пресс-служба Европейского Совета.

Подробнее о том, что означает внесение Украины в перечень “зеленых” стран ЕС, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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