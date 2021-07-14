Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о снижении стоимости долгосрочных виз между Литвой и Украиной вдвое.

По словам Кулебы, Литва предложила установить стоимость виз для трудоустройства, обучения и воссоединения семьи в размере €120.

Благодаря соглашению, которое 14 июля утвердило Правительство, стоимость снижена до €60.

— Благодарен литовским партнерам за дружественный шаг навстречу, — сообщил Кулеба на личной странице в Twitter.

Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі €120, як пропонувала литовська сторона, до €60. Відповідну угоду сьогодні затвердив Уряд. Вдячний литовським партнерам за дружній крок назустріч. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 14, 2021

Свободные путешествия по Евросоюзу

14 июля послы ЕС добавили Украину в перечень третьих стран, которые могут претендовать на отмену ограничений на путешествия по Евросоюзу.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк и отметил, что официально список обновят на следующий день.

Слова журналиста подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и пресс-служба Европейского Совета.

Подробнее о том, что означает внесение Украины в перечень “зеленых” стран ЕС, читайте в материале Фактов ICTV.