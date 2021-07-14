Отдых в Счастливцево 2021: цены и интересные места

Планируете съездить в отпуск, однако не знаете, какой курорт в Украине выбрать? Советуем остановиться на Счастливцево.

В этом месте есть все, что нужно для активного времяпровождения или спокойного отдыха. В Счастливцево можно поехать даже с маленькими детьми, поскольку здесь продумали программу насыщенного досуга и для малышей.

Особенности курорта

Счастливцево расположено в Херсонской области возле Азовского моря. Особенность этого места — термальный источник и соленое озеро, которое является аналогом Мертвого моря. Пляжный сезон здесь начинается с начала мая и заканчивается не ранее середины сентября.

Азовское море очень быстро прогревается и весь летний сезон отдыха держит определенный температурный режим, подходящий для безопасного купания маленьких детей. Поэтому можно не волноваться — малыши не переохладятся.

В этой местности даже после плохих погодных условий не происходит резкого перепада температуры воды. Кроме этого, теплый ветер — частый спутник туристов, которые здесь отдыхают. Эта местность прекрасно подходит для занятия виндсерфингом или кайтсерфингом, чего не скажешь с уверенностью о других местах.

Как добраться в Счастливцево

Курортный поселок Счастливцево расположен на севере песчаной косы Арабатская стрелка в Херсонской области. От города Геническа сюда можно добраться на машине за 20-25 минут — расстояние между ними около 19 километров.

Также своим ходом можно поехать на поезде. Например, от Киева ездит рейс до Геническа. Стоимость билета на одного взрослого человека — от 560 до 900 грн. В среднем дорога займет от 10 до 15 часов. После прибытия в город нужно сесть на любой автобус до Счастливцево — ехать в курортный поселок из Геническа от силы 30 минут.

До Счастливцево можно доехать с нескольких городов на автобусе — к примеру, если ехать из Киева, то поездка продлится всю ночь. Стоимость билета — от 400 до 600 грн. Цена зависит от того, из какой местности вы направляетесь. Из Киева курсирует транспорт с железнодорожного вокзала Южный (ул. Ползунова, 1).

Пляжи на курорте

В этом курортном поселке есть несколько пляжей, среди них Центральный и Золотой. Первый находится в общей доступности для любых путешественников. Второй же расположен на территории одноименного частного отеля, однако также доступен для туристов.

В Счастливцево песчаные пляжи без камней и ям, поэтому можно быть уверенными, что маленькие дети здесь не поранятся во время игры. На обоих пляжах есть дешевый прокат широких зонтов от солнца или шезлонгов.

Базы отдыха и цены на проживание

В поселке Счастливцево есть более 30 отелей или других апартаментов, в которых могут остановиться туристы. Например, отель Albacore (ул. Мира, 37) с прекрасным видом на сад. Цены за номер здесь стартуют от 900 грн за сутки за двоих взрослых.

Также можно остаться в отеле Эдельвейс (ул. Морская, 12). На территории комплекса есть детская площадка и частная парковка. Для тех, кто не любит готовить, гостевой дом станет чудесным выбором, поскольку каждое утро здесь подают завтрак по меню. Стоимость — от 800 грн за сутки за двоих людей.

В то же время Perlyna Sofia предлагает гостям в номере собственную ванную комнату, кондиционер и балкон. На территории гостевого дома есть частная парковка, на которой есть возможность оставить свой автомобиль. Здесь также можно выбрать четырехместные номера, если вы хотите поехать на отдых с друзьями. Стоимость — от 960 грн за сутки за двоих взрослых.

Чем занять себя на отдыхе в Счастливцево

На этом курорте предусмотрена программа досуга как для детей, так и взрослых. В Счастливцево есть прокат гидроциклов, бананов, также здесь можно покататься на маленьких или больших водных горках и других аттракционах.

В поселке есть действующий горячий источник с минеральной водой. Местные верят, что он может излечить от различных заболеваний, а также способствует духовному насыщению и эмоциональному спокойствию.