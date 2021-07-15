Отдыхом в Бердянске ежегодно наслаждается более полутора миллиона туристов.

Но на этот раз Бердянску снова не повезло. В прошлом году посетители пляжей могли наблюдать нашествие медуз, а сейчас — комаров.

Сейчас пляжи Бердянска полупустые. Главная причина — высокие цены.

— С расчетом за жилье и питание — за такие деньги можно улететь в Египет в хороший отель, — рассказывает посетительница пляжа.

Средняя цена в Бердянске на двухместный номер без завтрака, но с кондиционером — около 1 тыс. грн. В частном секторе можно и вдвое дешевле найти, но без комфорта.

В среднем за шезлонг с зонтиком на пляже на целый день придется заплатить 300 грн. Посетить аквапарк, а его называют одним из лучших в Украине — 500 грн в сутки.

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Цены на пляжные лакомства также в этом году удивляют — 35 грн за початок кукурузы и столько же за бутылку пива.

Большинство отдыхающих, встретившихся на пляже, говорят — они ездят сюда всю жизнь — и ни за что не променяют Приазовье на Мальдивы или Египет.

Нашествие медуз в Бердянске

Азовское море в Бердянске несколько дней назад захватили медузы. Отдыхающие жалуются, что зайти в воду невозможно — даже просто освежиться.

По словам мера Бердянска, стоит дождаться, пока они сами исчезнут. Избавиться от нашествия морских жителей не помогли даже коммунальные службы, которые пытались их тоннами вылавливать из моря.

Источник: Вікна СТБ