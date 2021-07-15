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Факты / Lifestyle / Путешествия
Софія Зінов'єва |

Словения разрешила въезд для украинцев — условия

словенія

Словения открыла границу для украинских путешественников, свидетельствует интерактивная карта Министерства иностранных дел Украины.

На сайте отмечается, что гражданам Украины разрешен режим временного въезда на территорию Словении при определенных условиях:

  • предоставлении негативного ПЦР-теста на коронавирус (тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы);
  • или предоставлении отрицательного результата экспресс-теста на выявление антигена к коронавирусу (тест должен быть сделан за 48 часов до путешествия);
  • или сертификата о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

Кроме этого, разрешен режим временного транзита в течение 12:00.

Список “зеленых” стран

14 июля послы ЕС внесли Украину в список стран, которые считаются безопасными для путешествий.

Официально список обновят уже в течение 15 июля, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Для стран из “зеленого” списка государства Евросоюза могут отменить ограничения на въезд, но этот документ является рекомендацией и не имеет юридической силы.

То есть решение о разрешении на въезд каждая страна будет принимать отдельно.

Фото: Dreamstime

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