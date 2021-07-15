Словения открыла границу для украинских путешественников, свидетельствует интерактивная карта Министерства иностранных дел Украины.

На сайте отмечается, что гражданам Украины разрешен режим временного въезда на территорию Словении при определенных условиях:

предоставлении негативного ПЦР-теста на коронавирус (тест должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы);

или предоставлении отрицательного результата экспресс-теста на выявление антигена к коронавирусу (тест должен быть сделан за 48 часов до путешествия);

или сертификата о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

Кроме этого, разрешен режим временного транзита в течение 12:00.

Список “зеленых” стран

14 июля послы ЕС внесли Украину в список стран, которые считаются безопасными для путешествий.

Официально список обновят уже в течение 15 июля, сообщил журналист Рикард Йозвяк.

Для стран из “зеленого” списка государства Евросоюза могут отменить ограничения на въезд, но этот документ является рекомендацией и не имеет юридической силы.

То есть решение о разрешении на въезд каждая страна будет принимать отдельно.