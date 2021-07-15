Наконец разгар жаркого лета, а значит, можно планировать отпуск. Но куда лучше поехать? В Украине много живописных мест, где можно насладиться видами природы, искупаться в кристально чистой воде и просто отдохнуть вместе с родными.

При планировании отпуска обратите внимание на голубые озера. Они могут стать отличной альтернативой морю. Факты ICTV подготовили подборку лучших голубых озер для отдыха в Украине.

Олешня

Это удивительное место расположено вблизи села Олешня в Черниговской области. На территории находятся три озера искусственного происхождения, а вокруг них хвойный лес.

Ранее на этой территории добывали кварцевый песок, из-за чего образовались песчаные карьеры. После завершения работ их затопили. Так образовались озера с кристально голубым оттенком воды. Берег там песчаный, а вода чистая благодаря кварцевому песку, который очищает ее.

Среди развлечений можно выделить караоке, батуты, спортивную площадку, водные горки и мастер-класс по гончарскому делу.

Также можно взять напрокат велосипед и поехать в лес или посетить исторический объект Черниговщины — музей Усадьба Софии Русовой.

Также на территории комплекса работает ресторан, гриль-бар и банный комплекс.

Базы отдыха на Голубых озерах и цены

На территории расположен экокомплекс Голубые озера, который разделен на три района. В нем можно снять в аренду номер или дом. Цена зависит от расстояния домов к озеру, а цены начинаются от 1 200 грн в сутки.

За такие деньги вы получаете две спальни, кухню со всеми электронными устройствами, ванную комнату, а также беседку с мангалом.

Самым дорогим вариантом будет дом с панорамными окнами — 2 400 грн, а самым дешевым — двухместный номер на воде за 500 грн.

Как добраться

Доехать туда можно на автомобиле, электричке или рейсовым автобусом из Чернигова. Лучшим вариантом, если вы едете из столицы, будет автомобиль. Голубые озера расположены в 60 км от Чернигова.

Также можно доехать на поезде в Чернигов, а затем сесть на электричку и выйти на станции Грибова Рудня. Она находится сразу возле озер.

Село Щурово

Голубые озера расположены возле курортного поселка Щурово. Это в Лиманском районе Донецкой области. Одно из самых популярных мест для отдыха в Красном лимане.

Озера образовались в песчаных карьерах, которые со временем природные источники превратили в водоемы. Именно благодаря этому вода в них имеет светло-голубой цвет. Их окружает сосновый лес, из-за чего там очень свежий воздух.

Среди развлечений здесь наиболее распространена рыбалка. В озере можно поймать щуку, карася или окуня.

Самыми популярными местами для развлечений можно назвать парк развлечений Сказка Озера и пляж Селена. Там можно поплавать в бассейне и поиграть в волейбол.

Вход на пляж стоит 50 грн. На территории можно арендовать катамараны или лодки или покататься на водных горках. Также на территории работает зоопарк.

Также здесь можно арендовать беседку с мангалом за 500 грн.

Базы отдыха на Голубых озерах и цены

В курортный сезон на территории работает много баз отдыха. Цены самые разные и зависят от уровня услуг, которые вам предлагают.

Среди популярных можно выделить: Залив, Наталью и Зеленую рощу. Цены за ночь в комфортабельном номере начинаются от 350 грн. Самым дорогим будет люкс-номер в гостевом доме Бавария. Один день стоит 980 грн.

На территории баз отдыха работают кафе с меню для взрослых и детей.

Как добраться

Маршрут можно начать из Краматорска или Славянска. Из этих городов можно доехать на автобусах или электричках, которые ездят в сторону Красного лимана и выйти на железнодорожной станции Брусин.

На авто сразу доехать к Щурово, а затем проложить маршрут к Голубым озерам.

Село Подгорцы

Одно из самых красивых озер естественного происхождения расположено в Обуховском районе Киевской области. Озеро занимает площадь 28 га, а его глубина достигает 8 метров. Берег песчаный, а вокруг воды растут высокие деревья.

Пляж оборудован для семейного отдыха. На территории есть платные и бесплатные зоны отдыха.

На платном пляже Лобстер можно посетить комплекс Империя, кальян-бар и поесть в ресторане.

Также там можно поиграть в волейбол, футбол или теннис. Аренда беседки будет стоить 400 грн, а шезлонг обойдется в 150 грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lobster Beach Club (@lobsterbeachclub)

Как добраться

Доехать можно на автобусах, которые начинают свой маршрут от м. Выдубичи. Выйти нужно на остановке село Подгорцы.

На авто нужно ехать по Обуховской трассе. Въезд на территорию с собственной машиной будет стоить 50 грн.