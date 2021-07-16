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Факты / Lifestyle / Путешествия
Софія Зінов'єва |

Маврикий открывает границы для украинцев — условия въезда

аеропорт подорожі

Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что Маврикий открыл свои границы для украинских туристов.

— Мы открываем новые направления и маршруты, упрощаем режима въезда, заключаем безвизовые соглашения, договариваемся о признании свидетельств о вакцинации и внесения Украины в национальные “зеленые перечни”. Все для того, чтобы украинцы могли свободно и безопасно путешествовать по миру, — отчитывались в МИД.

Согласно информации на интерактивной карте Министерства, попасть на остров можно только при условии прохождения двухнедельной самоизоляции с момента прибытия и предварительного бронирования и оплаты отеля, в котором она будет проходить.

Для въезда также необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прилета.

Во время прохождения самоизоляции в отеле нужно обязательно дважды повторить ПЦР-тест на коронавирус, на седьмые и 14 сутки.

Накануне границы для граждан Украины открыла Словения, но с соблюдением определенных требований. Подробнее об этом в материале Фактов ICTV.

Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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