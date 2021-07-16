Затока 2021 пляжи — где купаться в Затоке

Затока считается одним из самых известных курортов Одесской области. В этот поселок едут отдыхать к морю со всей страны. Затока расположена на Будакской и Каролино-Бугазской косе, которые отделяют Черное море от Будакского и Днестровского лиманов.

Поселок является прекрасным местом для отдыха с семьей и друзьями. Туристический бизнес там продолжает активно развиваться.

Поэтому Факты ICTV расскажут вам, какие пляжи Затоки самые лучшие.

Пляж Лиманского района

Этот пляж считается самым широким в Затоке — расстояние от моря может достигать 150 м. Это позволяет отдыхающим иметь достаточно свободного пространства и сохранять дистанцию, что довольно важно в нынешних эпидемиологических условиях.

Пляж ухоженный и чистый, вход в море преимущественно пологий, что важно для тех, кто не умеет плавать, и семей с детьми. Медузы в водоеме встречаются редко, однако хватает водорослей.

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Большинство отелей и турбаз находятся недалеко от моря. Есть кафе, рынок, клубы, большое количество магазинчиков, туалетные кабинки и различные аттракционы.

Где находится: Лиманский район находится почти сразу на въезде в Затоку, добраться к нему можно, двигаясь по бульвару Золотой берег.

Точка на карте: пляж Лиманского района

Пляж Солнечного района

Этот пляж не такой чистый, как в Лиманском районе, однако здесь тоже есть свои плюсы. Он довольно спокойный и имеет недалеко от моря базы отдыха.

Также здесь есть большие камни, которые могут служить прекрасным реквизитом для фотосессии. Песок, правда, немного грязнее, а в воде часто попадаются медузы. Поэтому стоит быть осторожным.

Где находится: стоит двигаться по автодороге Р70 до Подъемного моста, на подъезде к нему и будет находиться пляж.

Точка на карте: пляж Солнечного района

Пляж Центрального района

Если вы хотите не только искупаться и позагорать, то стоит посетить пляж Центрального района. Он считается самым узким в Затоке. Поэтому людей обычно здесь много.

Однако на этом пляже больше всего развлечений — аттракционы, рынок, кафе, рестораны, клубы, магазины. Различных заведений здесь в разы больше, чем в Лиманском районе. Поэтому, если ваша цель не только искупаться и позагорать, то вам однозначно сюда.

Небольшим плюсом будет упорядоченная и чистая Центральная аллея, которая расположена недалеко от пляжа.

Где находится: нужно двигаться по автодороге Р70 и переехать через Подъемный мост — сразу за ним будет находиться наша точка назначения.

Точка на карте: пляж Центрального района

Пляж на Будакской косе

Если развлечения и шум вам не интересны, вы приверженец гораздо более спокойного отдыха и обычно предпочитаете дикие пляжи, то стоит посетить Будакскую косу.

Людей здесь встретишь мало, разве что рыбаки и туристы с палатками. Дополнительных развлечений тоже нет — только песок и море.

Для тех, кто хочет лишь спокойно позагорать и искупаться — это идеальный вариант.

Где находится: чтобы добраться до Будакской косы, нужно проехать через всю Затоку по автодороге Р70 и дальше ехать по улице Приморской.

Точка на карте: пляж на Будакской косе

Затока рада встречать любого туриста — активного, с детьми или того, кто любит тишину. И пляжи обустроены так, чтобы каждый остался доволен.