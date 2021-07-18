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Факты / Lifestyle / Путешествия
Юлія Захарченко |

Бельгия открыла границы для туристов из Украины

Бельгия, Бельгія Брюссель

Еще одна страна открыла границы для украинцев, согласно рекомендации Совета Европейского Союза. В Бельгию граждане Украины могут свободно путешествовать, независимо от цели визита на территорию страны.

Для этого нужно иметь с собой загранпаспорт (срок его действия не должен превышать дату предполагаемого выезда из Бельгии на шесть месяцев) и документальное подтверждение цели вашей поездки (вид на жительство, резервирование отеля, приглашение на работу и другое).

Также у вас должен быть документ, подтверждающий финансовую состоятельность, и полис медицинского страхования, который признают стран-членов Евросоюза.

Кроме того, путешественникам из Украины нужно заполнить форму Passenger Locator Form (PLF) за 48 часов до прибытия в Бельгию в нескольких случаях.

Первый — поездка в Бельгию авиационным или морским транспортом. Второй — путешествие поездом, автобусом или на своем автомобиле из страны, не являющейся членом Евросоюза или участником Шенгенского соглашения.

Форму должен заполнить каждый человек старше 12 лет. Сведения о детях следует внести в PLF родителей или уполномоченных людей, которые будут сопровождать малышей или школьников.

В то же время форму не нужно заполнять путешественникам, которые будут находиться на территории Бельгии менее 48 часов или гражданам, выезжающим из нее максимум на 48 часов.

Фото: Pexels

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