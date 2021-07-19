Пара тревел-блогеров и ведущих реалити У кого больше? на Новом канале Макс Узол и Оля Манько составили туристический маршрут для отдыха на Арабатской стрелке.

Один из самых известных украинских курортов на берегу Азовского моря славится разнообразием дикой природы, целебными источниками и бесконечными пляжами.

В список вошли лучшие локации Арабатской стрелки, которые сделают ваш отпуск незабываемым и насыщенным.

Пляжи

Пляжи на Арабатской стрелке достигают в длину 115 км от Геническа и до Крыма. Правда, сейчас туристам доступно около 40 км, поскольку другая часть временно оккупирована.

В общем пляжи комфортные и широкие, а вода в море очень чистая. Для более уединенного отдыха в палатках и с природой вокруг, подойдут пляжи, которые находят ближе к оккупированным территориям.

Остров Бирючий

По словам блогеров, это заповедник с идеальными пляжами и дикими животными. Добраться туда можно двумя способами: из Кирилловки автомобилем или по воде из Геническа.

— Бирючий хоть и называется островом, но это не всегда так. Островом он является в сезон дождей и штормов, когда перешеек, соединяющий его с Федотовой косой, заливает водой, — говорит Оля Манько.

На пляже вообще нет людей, а туристов больше всего удивляют тонны ракушек. Обычно экскурсия островом длится четыре часа и стоит около 800 грн. Еще можно взять вариант с сафари, чтобы поискать диких животных.

Термальные источники и Соленое озеро

Арабатская стрелка — это сплошной бальнеологический курорт. Здесь много соленых озер, лечебных грязей и термальных вод.

Первая локация, которую стоит посетить — Соленое озеро, которое местные называют Мертвым морем. Там можно поплавать, попробовать гидромассаж и душ Шарко, помазаться грязями и купить на память сувениры.

Вторая точка — термальный источник в Счастливцево. На территории есть пять бассейнов с разной температурой воды. С 8.00 до 14.00 вход бесплатный.

Третья локация — Арабатские термы в Стрелковом. На территории есть горячий источник, йодированное и глицериновое озера. Вход стоит 200 грн.

Железный мост в Геническе

Это главная Insta-точка курорта, где проводится множество фотосессий. Кроме этого, Железный мост является исторической достопримечательностью, которой уже более 100 лет.

Его строительством занимались австрийцы. Когда-то мост был железнодорожным, но с 70-х годов его не эксплуатируют по назначению. Здесь гуляют туристы, сидят рыбаки и ездят автомобили.

Маяк Генический

25-метровый маяк, которому уже более 140 лет, является символом Геническа. Он отличается тем, что имеет квадратную форму. И там даже живут люди — семья маячника.

Ранее внутрь можно было попасть на экскурсию, но сейчас маяк закрыт на реконструкцию.

Розовое озеро

Это наиболее известная локация Геническа, которую обязательно нужно посетить. Там можно увидеть самые красивые закаты, удивительные пейзажи, а также сделать крутые фото.

Фото: Новый канал