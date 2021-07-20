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Факты / Lifestyle / Путешествия
Максим Зайченко |

Еще одна европейская страна открыла границы для украинцев

Helsinki, Finland депозит

После решения Совета ЕС о снятии для Украины COVID-ограничений на путешествия, Финляндия решила открыть границы для украинцев.

Это касается только тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

— Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации, — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 20 июля.

Отметим, с 26 июля в Финляндию можно будет въезжать из всех стран мира тем, кто прошел полный курс вакцинации препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения или Европейское агентство по лекарственным средствам.

Финляндия признает следующие вакцины:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech);
  • Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen (Johnson & Johnson);
  • Sinopharm;
  • Covishield;
  • CoronaVac.

Пересечение границы Финляндии для украинцев на основании отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел коронавирусом будет разрешено исключительно при наличии уважительной причины для поездки.

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