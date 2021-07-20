После решения Совета ЕС о снятии для Украины COVID-ограничений на путешествия, Финляндия решила открыть границы для украинцев.
Это касается только тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
— Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации, — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 20 июля.
????????Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації.
Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС???? (спойлер: індійські та китайські там є????)#ВакцинуйсяТаМандруйhttps://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2021
Отметим, с 26 июля в Финляндию можно будет въезжать из всех стран мира тем, кто прошел полный курс вакцинации препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения или Европейское агентство по лекарственным средствам.
Финляндия признает следующие вакцины:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech);
- Spikevax (Moderna);
- Vaxzevria (AstraZeneca);
- Janssen (Johnson & Johnson);
- Sinopharm;
- Covishield;
- CoronaVac.
Пересечение границы Финляндии для украинцев на основании отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел коронавирусом будет разрешено исключительно при наличии уважительной причины для поездки.