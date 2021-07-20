После решения Совета ЕС о снятии для Украины COVID-ограничений на путешествия, Финляндия решила открыть границы для украинцев.

Это касается только тех украинцев, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

— Финляндия с 26 июля открывается для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации, — сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter 20 июля.

????????Фінляндія з 26 липня відкривається для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин є на інтерактивній карті МЗС???? (спойлер: індійські та китайські там є????)#ВакцинуйсяТаМандруйhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 20, 2021

Отметим, с 26 июля в Финляндию можно будет въезжать из всех стран мира тем, кто прошел полный курс вакцинации препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения или Европейское агентство по лекарственным средствам.

Финляндия признает следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer-BionTech);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson & Johnson);

Sinopharm;

Covishield;

CoronaVac.

Пересечение границы Финляндии для украинцев на основании отрицательного ПЦР-теста или подтверждения, что человек переболел коронавирусом будет разрешено исключительно при наличии уважительной причины для поездки.