Путешествия по Украине: куда отправиться, чтобы освоить новые ремесла

В Украине существует множество мест, куда можно отправиться в путешествие. Более того, локации есть на любой вкус. Это гастротуры, и море, и горы.

Свой рейтинг путешествий по Украине показал и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

— Уже неоднократно рассказывал о перспективах туризма. А также о том, почему путешествовать по Украине — круто и интересно. Кроме всего, мы осознаем свою национальную идентичность именно знакомясь с украинской историей, наследием, культурой, — отметил министр.

Также он добавил, что в Украине много довольно нестандартных направлений, в частности литературный туризм, экологический или индустриальный.

— Еще одна причина путешествовать по Украине: народные художественные промыслы, — подчеркнул Ткаченко.

Министр опубликовал список мест, куда можно отправиться не просто в путешествие, но и поучиться новому ремеслу.

Опошня (Полтавская область)

— Столица украинского гончарства. В этом поселке развивали гончарное искусство веками. И у нас есть возможность увидеть сейчас его изысканность и одновременно простоту форм, — рассказал Александр Ткаченко.

В Опошне также расположены крупнейший музей гончарства в Европе, музей-усадьба гончарки Александры Селюченко, музей-усадьба семьи Пошивайло, музей малобудищанского гончарства и многое другое.

Кроме того, там проводится множество мастер-классов по гончарству.

Пирогов (Киевская область)

Под Киевом расположился Пирогов — центр украинской архитектуры и быта ХХ века. Также это отличное место, чтобы освоить новые для себя ремесла, в частности гончарство, плетение из соломы, вытынанку (искусство вырезать из бумаги).

— Это будет интересно как для детей, так и для взрослых. Убедился сам, когда приехал сюда со своими детьми. Невероятные эмоции, — подчеркнул министр.

Решетиловка (Полтавская область)

В этом месте изготавливают уникальные ковры, которые отличаются сочетанием цветов, орнаментами.

Также там создают вышиванки по собственной технологии — белым по белому.

Петриковка (Днепропетровская область)

О петриковской росписи слышали во всем мире. Более того, ее уже внесли в Список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

— В ней часто преобладают растения разных цветов, выполненные неординарной техникой. Потому этот вид декоративно-прикладного искусства очень полюбился как украинцам, так и иностранцам, — отметил Ткаченко.

Рахов (Закарпатская область)

В этом городке процветает резьбарство. Еще во времена Киевской Руси развивалось художественное резьбярство.

— Столы, сундуки, посуда, кровати — узорами украшались любые изделия из дерева. Чтобы понять эти масштабы, стоит наведаться в музей гуцульского резьбярства или на аутентичные ярмарки, — рассказал министр.

Он добавил, что Минкульт готов поддержать мастеров, которые занимаются ремеслами. В частности речь идет о помощи с рекламой, распространением.

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