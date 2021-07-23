Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что отныне Франция открыла свои границы для всех типов путешествий для граждан Украины.

— Теперь официально: безвиз с Францией снова действует! — написал министр в своем Twitter.

Кулеба отметил, что въезд для украинцев Франция открыла по рекомендации Совета Евросоюза.

Чтобы попасть в страну на въезде нужно предъявить свидетельство о вакцинации или свежий отрицательный результат теста на коронавирус.

Тепер офіційно:

Безвіз із ????????Францією знову діє! Французький уряд відкрив в’їзд для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. На в’їзді:

????свідоцтво про вакцинацію

або

????свіжий негативний тест Детальні умови в’їзду на карті МЗС???? https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2021

На сайте МИД отмечается, что въезд без ограничений действует в том случае, когда гражданин Украины прошел полный курс вакцинации признанным Европейским агентством лекарственных средств и французским правительством препаратом.

Разрешение на въезд дает вакцина Comirnaty от Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen от Johnson&Johnson.

Заметьте, что курс вакцинации от коронавируса считается полным, если с момента вакцинации Janssen прошло 28 дней, а для других разрешенных вакцин — семь дней с момента прививки второй дозой.

На границе документ, подтверждающий вакцинацию, нужно предъявить, а также заполнить документ об отсутствии симптомов Covid-19 и контактов с больными.

Для невакцинированных украинцев также есть возможность попасть во Францию. Для этого понадобится ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до путешествия или тест на антитела, которму не более суток.