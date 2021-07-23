Швеция открывает границы для туристов из Украины

Швеция отменяет с 26 июля ограничения на поездки для граждан Украины. Это касается туристических поездок.

Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

— 22 июля правительство решило, что граждане Украины будут освобождены от запрета на въезд, а жители Руанды и Таиланда больше не будут освобождены от запрета на въезд. Эти поправки применяются с 26 июля 2021 года, — сообщили в правительстве.

По данным МИД Украины, в силе остается требование об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус или сертификате вакцинации при въезде.

В настоящее время Швеция признает сертификаты вакцинации, выданные в странах ЕС/ЕЭП или в Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане. При этом въезд в страну разрешен, если с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Швеция признает следующие вакцины:

Comirnaty (Pfizer);

Spikevax (Moderna);

Vaxzevria, Covishield (AstraZeneca);

Janssen (Johnson & Johnson);

Sinopharm;

CoronaVac (Sinovac).

ПЦР-тест должен быть сделан за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала). Требование распространяется на иностранцев, которым исполнилось 18 лет.

Источник: правительство Швеции