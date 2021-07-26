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Факты / Lifestyle / Путешествия
Абрамова Юлія |

Для украинцев открылись 14 стран Евросоюза: полный перечень

мадейра, португалія

Украинцы могут свободно путешествовать уже в 14 стран Евросоюза.

ЕС ослабил ограничения, которые вводил ранее для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

— Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД, — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр добавил на своей странице и инфографику для наглядного понимания, в какие страны украинцам открыт въезд.

Совет ЕС включил Украину в рекомендуемый список третьих стран, для граждан которых предлагают отменить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз.

Поэтому, согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий туристов из Украины.

К перечню добавились:

  • Дания,
  • Германия,
  • Бельгия,
  • Латвия,
  • Литва,
  • Эстония,
  • Финляндия,
  • Словакия,
  • Словения,
  • Нидерланды,
  • Франция,
  • Швеция,
  • Испания,
  • Португалия

Также в ведомстве отметили, что в большинство стран для въезда необходимо предъявлять свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Что касается конкретных условий въезда каждой страны, их можно узнать на сайте МИД.

Источник: МИД

Фото: Depositphotos

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