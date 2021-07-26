Украинцы могут свободно путешествовать уже в 14 стран Евросоюза.
ЕС ослабил ограничения, которые вводил ранее для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
— Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД, — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр добавил на своей странице и инфографику для наглядного понимания, в какие страны украинцам открыт въезд.
Совет ЕС включил Украину в рекомендуемый список третьих стран, для граждан которых предлагают отменить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз.
Поэтому, согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий туристов из Украины.
К перечню добавились:
- Дания,
- Германия,
- Бельгия,
- Латвия,
- Литва,
- Эстония,
- Финляндия,
- Словакия,
- Словения,
- Нидерланды,
- Франция,
- Швеция,
- Испания,
- Португалия
Также в ведомстве отметили, что в большинство стран для въезда необходимо предъявлять свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.
Что касается конкретных условий въезда каждой страны, их можно узнать на сайте МИД.
Источник: МИД