Украинцы могут свободно путешествовать уже в 14 стран Евросоюза.

ЕС ослабил ограничения, которые вводил ранее для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

— Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев — среди приоритетов МИД, — сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр добавил на своей странице и инфографику для наглядного понимания, в какие страны украинцам открыт въезд.

Совет ЕС включил Украину в рекомендуемый список третьих стран, для граждан которых предлагают отменить временные ограничения на необязательные поездки в Евросоюз.

Поэтому, согласно рекомендации Совета ЕС одна за другой европейские страны начали открываться для всех типов путешествий туристов из Украины.

К перечню добавились:

Дания,

Германия,

Бельгия,

Латвия,

Литва,

Эстония,

Финляндия,

Словакия,

Словения,

Нидерланды,

Франция,

Швеция,

Испания,

Португалия

Также в ведомстве отметили, что в большинство стран для въезда необходимо предъявлять свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

Что касается конкретных условий въезда каждой страны, их можно узнать на сайте МИД.

Источник: МИД