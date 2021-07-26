Ехать на отдых в Украину — новый туристический тренд в странах Среднего Востока. Этим летом к нам уже приехало более 10 тыс. туристов из государств Персидского залива. Путешествуют обычно парами или большими семьями.

Едут из Катара, Омана, Йемена, а больше всего — из Саудовской Аравии.

Причина такого интереса — новое авиасообщение, которое открыл один из арабских перевозчиков. Безвиз от Украины также поспособствовал притоку туристов.

Меню культового столичного ресторана на Майдане теперь и на арабском языке.

— Если мы имеем возможность представить себя еще одной части мира еще и таким образом, то конечно, мы хотим сделать это доступным для них языком, — рассказала директор по маркетингу сети ресторанов Мария Банько.

Торгово-развлекательные центры также адаптируются под иностранных гостей.

— У нас уже неделю есть поддержка на английском и арабском языке. Промоутер помогает общаться, потому что им вообще очень нужна помощь в вызове такси, — рассказала pr-директор торгового центра Татьяна Атаджанова.

В объединении участников рынка туризма сообщили, что в среднем туристы из стран Персидского залива ежедневно тратят от $200 до $500.