С 26 июля Португалия открывает свои границы для украинских туристов. Разрешение распространяется на все типы путешествий.

Границы будут оставаться открытыми до 8 августа, но это решение правительство Португалии может пересмотреть в любой момент.

Отдых на побережье Атлантического океана сейчас высоко востребован, поэтому украинские туристы не теряют времени и уже начинают планировать свой отпуск.

Об условиях въезда, ценах на актуальные туры и главных курортах Португалии — читайте далее в материале.

Что нужно для въезда в Португалию

отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

быстрый тест на антитела к Covid-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов.

Кроме этого, въезд в Португалию разрешен при наличии Covid-сертификата, выданного в любой стране ЕС. Сертификат действителен как в бумажном, так и в электронном варианте.

А граждане Украины, у которых нет Covid-сертификата, кроме тестов, должны иметь при себе:

действительный вид на жительство в этой стране;

документы, подтверждающие статус “члена семьи гражданина ЕС”.

Путешественники, которые прилетают в Португалию на авиарейсах из Бразилии, ЮАР, Индии, Непала и Великобритании, обязаны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней после прибытия.

Туры в Португалию

Отдых в туристической Португалии нельзя назвать бюджетным.

Директор по развитию направлений Join UP Екатерина Артюх отметила, что путешествие в эту страну за одного человека будет стоить в среднем 20 700 грн за 7 дней в трехзвездочном отеле с завтраками.

Цены на семидневный тур в Лиссабон стартуют от 30 000 тыс грн без завтраков.

Отдых в Мадейре на 4 дня будет стоить от 29 000 тыс грн. Цена указана за 4 ночи в четырехзвездочном отеле с завтраками.

Цены на четырехдневный тур в город Фуншал стартуют от 28 000 тыс грн без питания.

Цены за туры указаны с учетом перелетов, двухместного проживания и медицинской страховки. За ПЦР тесты придется платить отдельно.

Куда поехать в Португалии

Португалия — это многогранная страна, которая способна удивить каждого туриста. Кроме пляжного отдыха здесь можно увидеть средневековые крепости, изумрудные долины, посетить национальные парки и насладиться местной кухней.

Начать знакомство с Португалией стоит из столицы страны — Лиссабона. На экскурсии по городу можно смело выделять два дня для того, чтобы неспеша прогуляться Торговой площадью, пешеходным бульваром Аугушту и прокатиться на известном трамвайчике.

Также в список экскурсионных городов входит Синтра. Здесь туристов привлекает архитектура замков и дворцов. Обязательно стоит увидеть Дворец Пена, Монастырь капуцинов и Замок мавров.

В маленький городок Обидуш туристы приезжают для того, чтобы прогуляться по узким улочкам среди окутанных цветами белых домиков. А гордостью города является замок Обидуш.

Самые популярные пляжные курорты Португалии расположились в регионе Алгарви. На его территории находится сплошная прибрежная полоса, длиной 150 км.

Если вы являетесь поклонником пляжного отдыха, то можете полететь в Порту, на остров Мадейра или Азорские острова.

Португалия открылась для украинцев: условия въезда и цены на туры / 3 фотографии

Горнолыжные курорты Португалии пользуются не меньшей популярностью. Большинство горнолыжных трасс расположены на склонах горного хребта Серра-да-Эштрела.