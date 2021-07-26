Прыжок с парашютом — это куча адреналина, восторга и удовольствия. На территории Киева и Киевской области есть много мест, где можно осуществить свою мечту.

Чтобы сделать этот момент незабываемым, стоит выбрать современный аэроклуб с хорошим самолетом и высокой интенсивностью прыжков, а также выполнять инструкции тандем-мастера. Прыжок с парашютом с инструктором позволит насладиться процессом сполна.

О лучших местах для прыжка с парашютом в Киеве, и сколько это стоит — читайте на Факты ICTV.

DZ Boro — современный аэроклуб в Киевской области. Он находится примерно в 40 км от Киева. ПГТ Бородянка, Киевская область, Полевой переулок, 9.

Подойдет как для начинающих парашютистов, так и для опытных спортсменов.

На выбор дается сразу два вида услуг: тандем-прыжок с приземлением на ноги инструктора и самостоятельный прыжок.

Цена на прыжок с парашютом в DZ Boro:

Тандем-прыжок — 3 900 грн

Самостоятельный прыжок — 2 800грн

На аэродроме Чайка работает один из крупнейших парашютных аэродромов Украины. Находится он в селе Петропавловская Борщаговка, ул. Антонова, 5.

Подходит всем желающим с любым уровнем подготовки. Есть возможность прыгнуть как самостоятельно, так и в тандеме с опытным инструктором.

Цена на прыжок с парашютом на Чайке:

Тандем-прыжок — от 4 тыс. грн

Самостоятельный прыжок — 1 750 грн.

На Чайке работает ассоциация Пара-скуф, которая также осуществляет прыжки для всех желающих.

Цена на прыжок с парашютом с Пара-скуф:

Тандем-прыжок — от 4 тыс. грн

Самостоятельный прыжок — 2,5 тыс. грн

Учебно-тренировочные прыжки спортсменов с инструкторами — 2 450 грн

Ulet.pro осуществляет прыжки с парашютом для начинающих и профи. У этой команды также есть в наличии и аэротруба для тех, кто не любит высоту. Адрес: Киев, парк Муромец (парк Дружбы Народов), X-Park.

Цена на прыжок с парашютом в Ulet.pro:

Тандем-прыжок — от 4 тыс. грн

Самостоятельный прыжок — 2,5 тыс. грн

ДЗ 5 Океан входит в состав комплекса аэродрома Киев-Южный, который расположен в 45 км от Киева, в направлении Одессы. Адрес: 60-й км одесской трассы, ул. Киевская 172 с. Ксаверовка, Васильковский район.

Цены на прыжок с парашютом в ДЗ 5 Океан:

Тандем-прыжок — от 4 тыс. грн, в зависимости от веса пассажира и пожеланий.

Кому запрещено прыгать с парашютом

Прыжки запрещены лицам, страдающим эпилепсией и психическими заболеваниями.

В список запретов также попали сахарный диабет, глухота или тугоухость высокой степени, острые и хронические заболевания среднего уха.

При сердечно-сосудистых заболеваниях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Не рекомендуется прыгать при простуде и насморке.