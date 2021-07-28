Люксембург открылся для всех типов путешествий украинцев. Он стал еще одной страной ЕС, с которой Украина возобновила полноценное действие безвиза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Гражданам Украины разрешили въезд в Люксембург независимо от цели поездки. Но при себе обязательно нужно иметь:

действующий биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу (срок действия которого должен превышать дату вашего предполагаемого выезда из Люксембурга на шесть месяцев);

документальное подтверждение цели вашей поездки (карточку резидента страны Евросоюза или вид на жительство, резервирование отеля, приглашение бизнес-партнера и так далее);

подтверждение вашей финансовой состоятельности;

полис медицинского страхования, который признается на территории стран Евросоюза.

Кроме того, перед посадкой в ​​самолет нужно предоставить один из сертификатов. Это может быть сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna (человек считается полностью вакцинированным, когда истек срок в 14 дней с даты полного курса вакцинации).

Также гражданин может предоставить сертификат о выздоровлении, подтверждающий, что он переболел Covid-19 (это должен быть положительный тест на коронавирус, дата выдачи которого не превышает 180 дней с момента тестирования).

Разрешают въезд в Люксембург и при наличии отрицательного теста на коронавирус. Но его нужно сделать не позднее, чем за 72 часа до момента вылета самолета.