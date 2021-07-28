Сейчас отдыхом в Одессе никого не удивишь — некоторые места посещают тысячи туристов ежедневно. Но тревел-супруги и ведущие реалити-шоу на Новом канале Макс Узол и Оля Манько нашли необычные локации, которые удивят даже коренных одесситов.

Воронцовский маяк

Доступ к маяку возможет только с официальной экскурсией — он считается режимным объектом. Экскурсия длится два часа, а ее стоимость — 240 грн с человека. Высота Воронцовского маяка достигает 26 метров — будет на что посмотреть.

Подводный музей

Он находится в школе дайвинга, что у пляжа Ланжерон. Музей призван увеличить количество желающих исследовать дно Черного моря. Стоимость такого удовольствия — 800 грн. За эти деньги можно погрузиться под воду на целый час. Музею есть чем удивить: в нем расположены 13 памятников и куча морских предметов — якоря и сундук со скелетом.

Самая узкая улица Одессы

Это место находится на Одесском пассаже. Достаточно пройти под аркой Irish pub, и вы попадете на самую узкую улицу Одессы. Раздвинуть руки полностью не получится — настолько крошечная улица.

Смотровая площадка на 360°

И хотя Одесса не может похвастаться обилием смотровых площадок, кафе Облака может предоставить живописный вид на город и море на 360°. Место раскрывает свою красоту на закате.

Источник: Узол и Манько

Фото: Новий Канал