Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Путешествия
Микола Олефіренко |

Что интересного посмотреть в Одессе — топ непопсовых мест

Узол и Манько

Сейчас отдыхом в Одессе никого не удивишь — некоторые места посещают тысячи туристов ежедневно. Но тревел-супруги и ведущие реалити-шоу на Новом канале Макс Узол и Оля Манько нашли необычные локации, которые удивят даже коренных одесситов.

Воронцовский маяк

Доступ к маяку возможет только с официальной экскурсией — он считается режимным объектом. Экскурсия длится два часа, а ее стоимость — 240 грн с человека. Высота Воронцовского маяка достигает 26 метров — будет на что посмотреть.

Воронцовский маяк

Подводный музей

Он находится в школе дайвинга, что у пляжа Ланжерон. Музей призван увеличить количество желающих исследовать дно Черного моря. Стоимость такого удовольствия — 800 грн. За эти деньги можно погрузиться под воду на целый час. Музею есть чем удивить: в нем расположены 13 памятников и куча морских предметов — якоря и сундук со скелетом.

Подводный музей

Самая узкая улица Одессы

Это место находится на Одесском пассаже. Достаточно пройти под аркой Irish pub, и вы попадете на самую узкую улицу Одессы. Раздвинуть руки полностью не получится — настолько крошечная улица.

Самая узкая улица Одессы

Смотровая площадка на 360°

И хотя Одесса не может похвастаться обилием смотровых площадок, кафе Облака может предоставить живописный вид на город и море на 360°. Место раскрывает свою красоту на закате.

Источник: Узол и Манько

Фото: Новий Канал

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка