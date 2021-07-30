Подготовка, цены и развлечения: как путешествовать по Турции собственным ходом

Мы часто слышим советы тревел-блогеров: путешествуйте, открывайте для себя новое. Но когда таки едем в долгожданный отпуск, хочется переложить все заботы на турагентов и найти отель, где будут кормить, развлекать, и можно весь день валяться на пляже.

Но ни одна путевка не оставит вам столько воспоминаний и эмоций, как отпуск своим ходом. В этом я убедилась после последнего путешествия в Турции.

В этой статье я расскажу все, что нужно знать, чтобы самостоятельно устроить себе незабываемое путешествие.

Подготовка

За месяц до отдыха своим ходом я начала готовиться. Сначала определилась со страной, которую хочу увидеть. Выбор был между популярными ныне туристическими направлениями: Черногория, Греция и Турция.

Более низкие цены на жилье и аренду авто стали весомыми аргументами для нас с мужем в пользу турецкого отпуска.

Куда лететь и что смотреть

Здесь советую воспользоваться YouTube. Поверьте, там больше информации, чем вам может рассказать самый опытный турагент.

Вбиваете в поиске Отдых в Турции и смотрите, смотрите и снова смотрите. Несколько вечеров я просто пересматривала видео десятков блогеров и обычных путешественников о разных городах и локациях, отмечала их себе на карте.

Конечно, некоторые пляжи и отели казались сказочными на видео, поэтому я дополнительно проверяла их по фото и отзывам в google-картах и за локацией в Instagram.

Там уже немножко локации фильтровались: где-то много туристов, где-то красиво лишь в определенное время суток. Так у меня на google-карте понемногу начал вырисовываться маршрут.

От Анталии по побережью Средиземного моря мы спускались к Эгейскому морю и городу Датча.

Наш маршрут на почти 1,4 тыс. км выглядел вот так: Antalya — Beldibi Bahçecik — Dolusu Park Kemer – Çıralı — Suluada Plajı – Finike — Kaş — Kaputaş Beach — Kabak Valley, Fethiye — Faralya — Ölüdeniz — Butterfly Valley – Fethiye – Marmaris — DatçaА.

На нем мы выбрали для себя несколько десятков локаций, куда точно стоит заехать, и пытались обходить классические туристические курорты. Главное — спланировать путешествие. Нам хотелось пляжного отдыха с капелькой экстремальных развлечений. И начали мы с Анталии. Там аэропорт и хороший выбор ренталов авто.

Как долететь

Итак, билеты в Анталию можно купить относительно дешево, если выбрать перелет лоукостом, с пересадкой и в самое неудобное время. Я выбрала экономию, а не комфорт.

Поэтому мне подходили варианты за 4,5-5,5 тыс. грн в обе стороны. Вылетать нужно ночью, с пересадкой дорога занимает 5-6 часов. Конечно, можно лететь прямым рейсом и без ночных пересадок, но тогда билеты стартуют от 8 тыс. грн.

Транспорт

Когда билеты уже куплены, стоит заняться поиском машины. Я подбирала рентал по принципу дешевый, но с хорошими отзывами.

Можно бронировать машины сразу в нескольких ренталах – международных и местных компаниях. Задаток компании по аренде авто не берут, но если забронированную вами машину заберет кто-то другой (такое бывает), у вас хотя бы будут варианты.

Местные рентали дешевле: к примеру, мы оставили заявку в одном из таких, нам перезвонили и пообещали забронировать Ford Fiesta за 550 грн в сутки. В международной компании машина среднего класса стоила 800 грн. Вернуть ее нужно в том же городе, где брали (возле аэропорта Анталии).

Если арендовать машину в одном городе, а оставлять в другой точке Турции, это выйдет немного дороже.

И тут стоит сказать, что машину лучше выбирать с учетом местности. Это мы поняли уже во время путешествия. Наш маленький Ford труднее справлялся с горными серпантинами и крутыми подъемами. А дороги вдоль побережья довольно сложные.

За 10 дней мы проехали 1,3 тыс. км и оценили преимущества собственного транспорта, потому что можно останавливаться где угодно, чтобы зафиксировать красный закат, сфотографировать еще одну голубую бухту или просто выпить турецкого чая в придорожном кафе.

Кстати, с собой мы взяли около $500, чтобы поменять на местные деньги. Но в большинстве случаев мы рассчитывались картой.

Отели

Здесь, по-моему, один из важнейших этапов подготовки. Советую бронировать жилье хотя бы на первые несколько суток. Возможно, захочется отдохнуть после самолета (особенно если ночной перелет), и уже потом искать приключений.

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Конечно, можно забронировать сразу отели на все дни путешествия, но тогда придется быть привязанным к бронированию. А вдруг какой-то город не понравится или, наоборот, там захочется остаться дольше?

Если все распланировать и оплатить жилье на все ночи, трудно менять планы (на многих сайтах по бронированию деньги за отмену жилья в день заселения могут и не вернуть). Именно поэтому я бронировала отель на все последующие ночи во время обеда, приехав в новый город.

Кстати, популярный сайт для бронирования booking на территории Турции не работает (хотя на нем спокойно можно забронировать турецкие отели в Украине), поэтому путешественники советуют пользоваться или VPN (что не очень безопасно для ваших данных), или воспользоваться альтернативными сайтами.

Это оказалось хорошей идеей, потому что несколько крупных городов на маршруте (Кемер или Фетхие) нам показались слишком туристическими, и мы там решили не останавливаться вообще.

В итоге я оставалась в четырех отелях, стоимостью от 700 грн за ночь и до 2 тыс. грн. Искали в интернете, чтобы в стоимость номера входил завтрак, и мой личный фильтр поиска — бассейн.

Если в период вашего путешествия туристов мало, вам повезет и номер могут бесплатно улучшить. Нам так делали несколько раз.

Друзья, путешествовавшие по Турции одновременно с нами, рассказали, что вообще не бронировали отели в интернете, ведь договариваться на рецепции — дешевле. Я этот лайфхак не проверяла.

Вот несколько рекомендаций, где остаться:

Самый необычный отель, в котором я жила – это деревянные домики Tree Houses Hotel. Он находится вблизи города Фетхие и прямо над Долиной Кабак.

Стоит 1,6 тыс. грн, в эту стоимость входит завтрак. На территории есть большой бассейн, но наибольшее его преимущество – вид. Сочетание моря и скалистых гор, покрытых хвойными деревьями.

Владелец отеля предложит организовать уличный просмотр футбола или привезти топливо из города, потому что рядом заправки мы не нашли!

В долине Кабак неподалеку от отеля есть уютный, чистый пляж со скалами покрытыми соснами.

Сюда редко приезжают туристы (потому что довольно трудно добраться по горным склонам), хотя там есть маленькие магазинчики и зона кемпинга. Пляж из гальки, а вода — насыщенно-голубого цвета.

Еще один классный отель мы нашли вблизи города Каш, в котором мы планировали провести по меньшей мере два дня. В Peace Hotel хороший сервис, бассейн и сад. Стоит он 1,2 тыс. грн за ночь.

Поскольку, кроме нас, туристов там больше не было, нам предложили лучший номер. Но до пляжа оттуда пешком не дойдешь, поэтому мы добирались на машине.

Что нужно перед поездкой

В нынешних условиях, если собираетесь лететь в другую страну, прежде всего посмотрите, какие существуют правила на въезд. Это можно сделать на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua/.

В частности, для путешествия в Турцию нужны: либо документ о вакцинации, либо документ, указывающий, что вы уже болели, либо ПЦР или экспресс-тест на антиген.

Мы едва об этом не забыли, поэтому тест сдавали в последний момент. И самое важное: чтобы въехать в Турцию, нужно заполнить электронную форму на сайте министерства здравоохранения Турции, ссылки можно найти в интернете.

Что важно, заполнить ее нужно за 72 часа до въезда, и распечатать или сохранить на смартфон. Честно говоря, показать эту форму нас просили дважды: в турецком аэропорту во время пересадки и на входе в один из пляжей.

Любимые локации нашего маршрута

Чирали

Курортный поселок недалеко от Кемера, расположен в пределах национального парка Олимпос. Уже несколько десятков лет, в отличие от Кемера, Чирали считается городом независимых отдыхающих.

Там нет крупных сетевых отелей, только маленькие пансионаты, палаточные городки и невероятно красивая природа – в воздухе пахнет хвоей.

Цены намного ниже, чем в Кемере. А пляж с видом на горы доступен для всех туристов и не отграничен для каких-то отелей.

При входе на пляж вы увидите правила поведения, потому что здесь зона для размножения морских черепах, они десятками могут выползать из воды.

Из-за этого галечный пляж Чирали находится под защитой Европейского агентства по окружающей среде.

Пляж Капуташ

Его называют одним из самых красивых пляжей Турции. Вода здесь изумительного цвета, и невероятно прозрачная. Поблизости никаких отелей и туристических городов.

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Пляж находится прямо по дороге из города Каш (20 км от него) в Фетхие. Машины паркуются прямо на дороге, и по крутым ступенькам можно спуститься к пляжу из мелкой гальки.

Здесь можно купить лежак и зонт, а можно пройти чуть дальше и сесть в тени огромной скалы. Меня поразил сервис, чистые раздевалки и душ с видом на море.

Однако я рекомендую приезжать сюда в будние дни — хотя локация и не классически туристическая, но на выходных сюда съезжается много людей.

Долина бабочек

Наибольшее восхищение и одновременно разочарование у меня вызвала Долина бабочек. Уникальное место вблизи Фетхие. Ее голубизну можно рассмотреть сверху, если остановиться у приветственного знака поселка Фаралия, по дороге в город Олюдениз.

Там бухта, как на ладони. А вот добраться туда можно только по воде, рейсовыми лодками из Фетхие или Олюдениза. Я покупала билет на маленькую утреннюю лодку с Олюдениза за 200 грн.

Всю красоту этого заповедника трудно описать, там растут гранаты, оливки и апельсины. Между маленькими пляжными барами из дерева и пальмовых листьев бегают гуси.

Здесь можно остаться на ночь в палатке, или просто провести целый день на пляже либо в гамаке под деревом. Разочароваться в этом сказочном месте меня заставили огромные туристические корабли, активно заходящие сюда после полудня и остающиеся до 16.00 дня.

Пляж сразу заполняется людьми, а корабли, стоящие у берега, загрязняют воду.

Финике, бухта Магарали и другие невероятные малоизвестные места

Голубая бухта с маленькой пещерой, к которой нужно плыть. Находится она прямо посреди трассы из города Финике до Каш.

Этот пляж не хуже тех, куда ежедневно приезжают сотни туристов – голубая, аж синяя вода и белая галька.

Сюда не планировали ехать, наткнулись случайно. Просто остановились посреди дороги и провели там несколько часов. Людей почти не было, лишь несколько местных, которые также проезжали мимо.

Дорога от Каш до Олюдениза

Очень непростая, но зрелищная. Ехать нужно по государственной дороге D400. На ней есть несколько платных участков (в среднем 30 грн). Но можно и бесплатно — сложным горным маршрутом.

Вид – невероятный, с одной стороны высокие скалы, с другой – море. Дорога состоит из крутых подъемов и острых поворотов.

Ездить по горным серпантинам, через маленькие деревни, кемпинги и голубые бухты – невероятно. Правда, ваша карта будет выглядеть вот так:

Однако пейзаж из окна вот такой:

Развлечения

Аквапарк Долусу

Здесь трудно сказать, что это не туристическая локация, но заехать на несколько часов и попробовать все водные горки можно. Их здесь около двадцати.

Это один из крупнейших аквапарков Турции. Здесь детские, взрослые и экстремальные водные горки, есть и бассейны разной длины и глубины. Стоимость: 1 тыс. грн для взрослых и 600 грн для детей. В эту стоимость включен обед и пользование камерами хранения.

Параглайдинг в Олюденизе

Популярное развлечение на нашем маршруте. Подъем на гору Бабадаг и полет с нее над всем побережьем. С высоты птичьего полета можно увидеть и Олюдениз, и долину бабочек, и природные парки, и ближайшие острова, и невероятное Средиземное море.

Стоит полет на параплане с инструктором от 2-3 тыс. грн. За эти деньги вас поднимут на гору, проведут тренинг и дадут камеру для съемки.

Полет можно приобрести на местном пляже — вы увидите множество рекламных предложений.

Кстати, если самостоятельно подняться на гору Бабадаг, откуда и запускаются парапланеристы, можно немного сэкономить. Хотя ждать все равно придется, пока привезут все необходимое снаряжение.

Пища

Если ездить по нетуристическим локациям, можно сэкономить на еде. На местных рынках и в супермаркетах продукты стоят очень дешево.

Я на обед и ужин выбирала маленькие ресторанчики далеко от центра туристических городов. Искала их на google-картах и читала отзывы. В среднем обед на двоих со свежей рыбой, салатами и морепродуктами стоил 500-600 грн.

Дороже всего в турецких ресторанах, по-моему, стоят алкогольные коктейли. На некоторых пляжах — по 200-300 грн.

Совет: обязательно попробуйте голубых крабов вблизи города Каш.

Их делают на гриле, а комплиментом предложат различные салаты и закуски. Советую за крабами заехать в Kaya Restaurant. Это маленькое кафе на пути из города Финике в Каш. Там получите краба за 50 грн.

Не бойтесь путешествовать своим ходом

Во время путешествия я увидела две разные Турции. Одну — во времена карантина, обязательного ношения масок и полного локдауна в воскресенье. И другую Турцию — после снятия карантинных ограничений, с барами, ресторанами и множеством туристов.

И во время ограничений, и после их частичного снятия путешествовать своим ходом – идеальный вариант. На турецком побережье мы не столкнулись с тем, что не могли найти свободных мест в отеле или ждали по несколько часов на заселение.

Местный бизнес очень ориентируется на туристов, которые путешествуют своим ходом и, соответственно, сами выбирают, где жить и где тратить деньги.

Итог:

Дней: 10

Людей: 2

Километров в пути: 1400

Арендовано отелей : 4

Идеальные пляжи: 8

Увидели 2 моря

Потрачено средств в целом: до 40 тыс. грн, из которых 11,3 тыс. на жилье. Мы не экономили вообще ни на еде, ни в развлечениях.

Развлечения и незабываемый опыт: 6