Саудовская Аравия снова готова принимать туристов с 1 августа. Границы страны были закрыты для путешественников 17 месяцев.

— Министерство туризма объявило, что Королевство откроется для иностранных туристов и отменит прекращение въезда для владельцев туристических виз, начиная с 1 августа, — сообщил Саудовское агентство печати.

Попасть в Саудовскую Аравию смогут туристы, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Johnson & Johnson. Также для въезда в страну подойдет отрицательный результат ПЦР-теста. Его нужно сделать за 72 часа до пересечения границы.

С начала вакцинальной кампании в Саудовской Аравии сделали 26 млн прививок. С 1 августа вакцинация станет обязательной для входа в государственные и частные учреждения, в том числе в образовательные и развлекательные заведения, а также для пользования общественным транспортом.

На днях Люксембург открылся для всех типов путешествий украинцев. Он стал еще одной страной ЕС, с которой Украина возобновила полноценное действие безвиза.

Для въезда в страну необходимо иметь сертификат о полном курсе вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna. Также это могут быть сертификат о выздоровлении от коронавируса или отрицательный результат теста.

Источник: France24