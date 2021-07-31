Отдых в Турции в пандемию: сколько стоит жилье и продукты

Турция остается одним из самых популярных туристических направлений среди украинцев. По данным Госпогранслужбы, в первом полугодии 2021 года в этой стране побывали 774,5 тыс. украинцев.

Это в шесть раз больше в сравнении с первым полугодием 2020 года. Так, как же отдыхается в Турции в эпоху пандемии?

Коронавирусные правила

В Турцию из Украины можно въехать с негативным ПЦР-тестом или со справкой о вакцинации.

Причем Анкара одной из первых признала наш вакцинный сертификат. Устраивают турок и абсолютно все прививки от коронавируса, которые делаются в Украине. Единственное, с момента второй прививки до въезда в Турцию должно пройти 14 дней.

Сертификаты действительно работают, никаких претензий не вызывают. Проверяют все документы еще в Украине, при посадке на самолет. В Турции уже никто ни никакие сертификаты и тесты не смотрит – штамп в паспорте и вперед, на море.

Также перед въездом в страну турки просят заполнять специальную электронную форму на сайте Министерства здравоохранения. Там нужно ввести свои паспортные данные, контактный телефон и адрес, где собираетесь останавливаться в Турции.

На основе заполненной формы автоматически генерируется HES-код – это персональный код, введенный для отслеживания перемещения людей, которые могут быть инфицированы коронавирусом.

С помощью этого кода с вами могут связаться в случае любого контакта с человеком, который заболел Covid-19. Но скорее вся эта история с формой и HES-кодом – чистая формальность.

За три недели в Турции у нас его просили показать только при входе в большой торговый центр. И то, никто его не сканировал, и на семью из трех человек достаточно было предъявить только одну форму.

При этом нельзя сказать, что антикоронавирусные меры в стране вообще не соблюдают. Во всех закрытых помещениях обязательно требуют надевать маску, в супермаркетах даже делают замечания тем, кто ее приспускает.

В транспорте маски тоже обязательны, весь обслуживающий персонал в них – официанты, водители, уборщики на пляже. В кафе и ресторанах на столах антисептики.

На рынке даже как-то встретили полицейских, которые проверяли наличие масок. При этом к туристам отношение достаточно лояльное – штрафов нет, скорее вежливые просьбы соблюдать правила. Я один раз уже в автобусе обнаружил, что потерял маску – водитель выдал новую.

А вакцинацию в Турции проводят прямо на улице – в специально оборудованных мобильных центрах, которые сильно напоминают наши МАФы.

Денежный вопрос

Абсолютное большинство украинских туристов приезжают в Турцию по пакетным турам и отдыхают в гостиницах со знаменитым All Inclusive.

Мы же ехали в страну самостоятельно, и останавливались в апартаментах в Аланье. Это 200-тысячный город на Средиземноморском побережье Турции в 130 км от Антальи.

Первый раз в Аланье я был восемь лет назад, и тогда прилетал рейсом Wizz-Air в Анталью, а оттуда уже добирался в конечный пункт назначения.

Дорога до Аланьи занимает два часа, проходит вдоль моря, и на протяжении всего пути береговая линия усыпана отелями. Но с тех пор открыли еще один аэропорт, гораздо ближе к Аланье – он так и называется Газипаша-Аланья, от него до центра курорта ехать 30 минут.

В летний сезон в этот аэропорт трижды в неделю из Борисполя летает прямой рейс турецкого лоукостера Пегасус, так что добираться очень удобно. Перелет в среднем стоит около 2,5 тыс. грн с человека в один конец с багажом.

Где выгоднее жить – в гостинице или апартаментах – это хороший вопрос, на который сложно найти однозначный ответ. Все зависит от ваших потребностей, запросов и возможностей — в каждом виде отдыха есть свои плюсы и минусы.

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Наши знакомые, которые задались целью выяснить хотя бы денежный аспект, после долгих подсчетов пришли к выводу, что до двух недель выгоднее жить в отеле, а больше двух недель – в апартаментах.

Трехкомнатная квартира в Аланье больше 100 кв. м, в комплексе на первой линии возле моря, с собственным пляжем со всеми удобствами и двумя большими, 25-метровыми бассейнами на территории, в сезон обойдется примерно в $1 тыс. за месяц аренды.

Плюс около $50 нужно будет заплатить за коммунальные услуги. Есть варианты и дешевле: дальше от моря, меньше апартаменты по площади – цена может стартовать и от $600 за месяц. Конечно же, есть варианты и куда дороже.

Цены на продукты в Турции не сильно отличаются от украинских, особенно после того, как лира серьезно просела в последнее время.

Сейчас в среднем 1 лира равняется 3,3 грн. Буханку хлеба в Аланье можно купить за 2 лиры – 6,6 грн, но есть варианты и за 6-8 лир. Литр молока стоит 5,3 лиры – около 17,5 грн.

Фрукты и овощи в Турции по сравнению с Украиной дешевле. Арбузы на рынке – 2 лиры за 1 кг, то есть 6,6 грн. Помидоры и огурцы – 5-8 лир за 1 кг, нектарин, персики – 15-20 лир за 1 кг.

В Турции очень невкусная, как для украинцев, колбаса и сосиски, зато сочный кебаб из баранины вам тоже предложат практически на каждом углу.

Отдых в Турции в пандемию: сколько стоит жилье и продукты / 3 фотографии

Цены в кафе, конечно, туристические, но по киевским меркам, совсем не кусаются. Тот же кебаб можно найти от 35 лир, пицца – от 50 лир, морепродукты – от 65.

Апероль Шприц в барах – от 55 лир, то есть 180 грн. Вы еще в Киеве попробуйте попасть в места с аперолем дешевле 200 грн. Пиво в кафе – 30-40 лир, но в супермаркетах такое же стоит 15.

Дело в том, что в Аланье практически нет заведений с разливным пивом, только бутылочное. На весь город разливное наливают всего в паре мест.

Проезд в автобусе Аланьи стоит 4 лиры, можно заплатить пейпасом или наличкой водителю. Такси – в среднем 5 лир за 1 км, ну или как договоришься.

Интересно, что по всему городу есть точки такси – такие желтые коробочки с кнопкой и номером телефона на них. Жмешь на кнопку или звонишь по телефону и приезжает такси, которое везет тебя по таксометру – самый выгодный вариант и возможность избежать необходимости торговаться.

В этом году мы попали в Турцию во время празднования Курбан-байрама – традиционного исламского праздника.

В Турции он считается государственным – вся страна отдыхает 10 дней, причем даже кафе и аптеки закрываются. Зато в нашем ЖК в честь праздника местные жители раздавали сладости – очень вкусные.

Отдых в Турции в пандемию: сколько стоит жилье и продукты / 3 фотографии

Традиции сильны

Несмотря ни на какой коронавирус турки все так же готовы называть тебя другом и братом, предлагать футболки с логотипами любых брендов, 10 трусов за €10, якобы самые лучшие и самые настоящие в мире духи, звать прокатиться на лодке и так далее.

Наверное, это никогда не изменится, легче просто привыкнуть и улыбаться в ответ.

Во всяком случае, меньше людей от такой навязчивой гостеприимности, граничащей с желанием срубить с тебя побольше, ездить к туркам не стало. И в той же Аланье отбоя от туристов нет.

Причем нельзя сказать, что только от наших или россиян — хватает и поляков, немцев, скандинавов. Едут они сюда за чистым морем, бескрайними пляжами и красивой природой. А такого добра у турок — хоть отбавляй.