Глэмпинг, в переводе с английского гламурный кемпинг, в Украину пришел совсем недавно, но за несколько лет приобрел немалую популярность. Это палатка, в которой есть все — от холодильника с бойлером до косметики с посудой, а также огромная кровать.

Глэмпинг расположен где-то далеко от цивилизации — около реки или высоко в горах.

Понятие палатка и комфорт — вещи несовместимые, но в середине 2000-х кто-то затянул в нее комфортабельную кровать. Так и появился глэмпинг.

Такой современный вид отдыха ориентирован на тех, кто хочет побыть поближе к природе, но с комфортом на уровне отеля.

Три большие палатки на живописной поляне. Вокруг — густой лес. До ближайшего населенного пункта — три десятка километров, а в столицу — более сотни. Тебя здесь никто не будет беспокоить, разве что пение птиц и шелест деревьев.

— У нас здесь о тишине, уединении и о чувстве всей природной красоты. Небо, зеленая трава, деревья вокруг — это о чем-то настоящем. Ты приезжаешь из города, переполнен какими-то эмоциями и информацией. А здесь ты можешь от этого всего очиститься и почувствовать себя настоящим, — сказала владелица кемпинга Елена Салига.

Внутри палатки — два этажа, на которых может разместиться до шести человек. Есть абсолютно все, пахнет деревом, а каждая мелочь — об Украине: мыло от местного мастера, вино от здешнего винодела, а в холодильнике крафтовое пиво от местного пивовара.

Одно из важных правил этой местности — отсутствие связи и интернета.

В глэмпинг возможна доставка готовых блюд, но за палаткой есть большой мангал, шампура, котел и нарубленные дрова. Лучше собираться в эту поездку уже с продуктами, поскольку до ближайшего магазина — полчаса езды. Но если забыли запастись едой, не беда.

Прожить день в такой палатке — 3 тыс. грн.

Отдых в палатках-глэмпах безумно популярен в США, Австралии и многих странах Европы. Однако первыми глэмперами были средневековые короли.