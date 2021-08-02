Почти 400 километров пляжей, два моря — Адриатическое и Ионическое, горы. А еще — 300 солнечных дней в году. Почти полвека Албания была закрытой страной. И только теперь мир начинает ее открывать.

И здесь, поверьте, есть на что посмотреть. Факты ICTV расскажут, где лучше отдыхать в Албании, и сколько это стоит.

Карантинные ограничения

Албания отменила все ограничения для туристов. Ни ПЦР-тестов, ни самоизоляции, ни справок о вакцинации. Местные власти это сделали, чтобы не срывать туристический сезон.

Внутри страны тоже “ковид фри территория” — никто не соблюдает социальной дистанции. Людей в масках мы видели только в аэропорту — люди, которые только что прибыли, и пограничники. Кстати, виза для украинцев тоже не нужна.

Как долететь

Из Украины в Албанию можно долететь напрямую. Sky up предлагает рейсы из Киева, Харькова, Львова и Запорожья. Цены — от 2,5 тыс. грн в одну сторону.

Летает в столицу Албании и МАУ, но их билеты дороже — по крайней мере, на август. В одну сторону перелет стоит примерно 6 тыс. грн.

Регулярными рейсами вас могут отправить на отдых и туроператоры — они выкупают билеты, и тогда дорога будет стоить дешевле. Например, один из самых дешевых туров стоит 8 тыс. грн на семь дней и семь ночей в Дурресе, в стоимость входит перелет туда и обратно, трансфер и поселение в трехзвездочном отеле с завтраком.

Можно доехать и на автобусе, но путь продлится сутки, а будет стоить примерно те же 2,5 тыс. грн в одну сторону. Автобусный тур — выгоднее.

Лучшие пляжи страны

Прилетите вы в Тирану, ведь здесь расположен единственный международный аэропорт в стране. Этот город — своеобразный пересадочный пункт.

В столице немного достопримечательностей, одна из самых интересных — бункер Энвера Ходжи, который возглавлял страну с 1940-х до 1980-х годов. Гигантское сооружение на пять этажей углубляется под землю. Кстати, бункеры — это визитная карточка Албании. В начале 1980-х годов здесь настроили их несколько сотен тысяч: есть на одного человека, есть на семью, а есть просто огромные.

Но моря в столице нет, поэтому туристы здесь не задерживаются. Албанские пляжи можно условно разделить на три типа: на берегу Адриатического моря, на побережье Ионического и на стыке морей.

Пляжи на Адриатическом море песчаные. Самый известный здесь туристический город — Дуррес, расположенный в 30 километрах от Тираны, поэтому проблем доехать не будет.

Побережье усеяно отелями, здесь немало развлечений для туристов. Можно остановиться не в самом Дурресе, а в пригородах, например в Големе, поселке отелей и частных апартаментов, который оживает лишь в сезон.

Сходятся два моря в городке Влёра в 170 километрах от Тираны. И именно сюда туроператоры советуют ехать в первую очередь. Здесь вода, говорят, чище, чем в Дурресе.

Вблизи Влёры начинается так называемая Албанская Ривьера — это уже побережья Ионического моря. Рядом горы, берег скалистый и галечный, вода чистая, но и ехать дольше. До городка Саранда с Тираны почти 300 километров.

Хорошие пляжи в поселках Дерми, Борш. А курорт Ксамиль называют албанскими Мальдивами, настолько здесь белоснежные пляжи и голубая вода в море.

Цены на отдых

Есть несколько вариантов отдыха в Албании. Например, можно купить тур. На семь семь дней и ночей в 5-звездочном отеле в Дурресе можно найти туры за 23 тыс. на двоих. Это с завтраком и ужином. Хотя чаще отели предлагают только завтрак. Система all-inclusive здесь не очень распространена.

Цены в Саранде и Влёре примерно такие же. Туроператоры предлагают множество экскурсий. Например, поехать в день с Дурреса в Тирану — 1 340 грн ($50). Но, если хотите сэкономить и не боитесь трудностей, можете проехать эти 30 километров маршруткой за $2. Этот транспорт здесь очень похож на украинский.

Столько же стоит дневной тур автобусом в Берат, который еще называют городом тысячи окон. Такое название он получил из-за количества окон на фасадах домов. Это городок в горах создали 2 400 лет назад, а недавно внесли в наследие ЮНЕСКО.

Возят туристов и в соседнюю Македонию. Поездка в Охрид на один день стоит 2 тыс. грн. В стоимость входит проезд автобусом и несколько экскурсий, в том числе и на лодке, по Охридскому озеру. Пересечение албанско-македонской границы займет минут 30.

Средний чек в ресторане — 500-600 грн

Если вы за рулем, то удобнее всего путешествовать по стране на авто. Аренда стартует от $25 в сутки.

Если планируете путешествие самостоятельно, к вашим услугам множество апартаментов. Квартира, где могут разместиться пять человек, стоит в среднем 1,1-2 тыс. грн в сутки. Цены примерно одинаковы по всей стране.

Цены на продукты в магазинах соизмеримы с украинскими. А средний чек в ресторане — 500-600 грн. Именно столько в ресторанчике в Дурресе нам обошелся обед на троих: салат, овощи гриль, морепродукты, суп, три кофе.

Национальная валюта в Албании: леки, но в ходу и евро, и доллары. Обменивать деньги не надо, сдачу той валютой, которую вы выберете, вам дадут в магазине. А вот карточкой рассчитаться можно не везде, поэтому совет — всегда имейте при себе наличные.

Сетевых отелей в Албании нет

Албания манит природой и климатом. Средняя температура в это время +31 градус по Цельсию, вода в обоих морях прогревается до +25 градусов. Оба моря чистые, даже в переполненом туристами Дурресе вода чистая, почти нет водорослей, никаких медуз.

Для отдыха с детьми идеально. А Ионическое море еще чище. Страна, несмотря на стереотипы, безопасная и спокойная. Албанцы — гостеприимные и пытаются туристам угодить. Например, нам в пути водитель маршрутки, на последний рейс которой мы опоздали, вызвал такси. И стоило оно дешевле, чем обычно.

В ресторанчиках приносили комплименты — сладости или напитки, и сложилось впечатление, что это местная традиция. Хотя общий язык с албанцами найти сложно, английский или русский местное население почти не знает.

Здесь вы не увидите известных сетевых отелей. В Албании отели — преимущественно местный бизнес. Поэтому внимательно читайте отзывы, чтобы не было сюрпризов. Местные предоставлять туристические услуги только учатся, и сравнивать уровень с раскрученными курортами сложно. Здесь все довольно просто. Но, если мечтаете о балканской экзотике и хотите немного сэкономить, то вам — в Албанию.

Оля Читайло