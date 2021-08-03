В Украине для иностранного туриста готовы только пять направлений — Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль.
Об этом заявила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, отметив необходимость увеличения количества популярных туристических направлений в Украине.
— Опыт городов является очень важным, и для нас важна кооперация с городами. Например, со Львовом, Одессой мы сегодня движемся в одном направлении, мы работаем над продвижением этих локаций, — сказала Олеськив на всеукраинском форуме Украина 30. Имидж Украины.
Она добавила, что для внутренних туристов необходимо развивать и другие направления.
Именно на это и направлена кампания Путешествуй Украиной, которая стремится сделать нашу страну туристически привлекательной.
Марьяна Олеськив отметила, что Гостуризм планирует развивать Украину очень системно.
— Нужно пройти путь от внутреннего туриста, как это сделал Львов. В 2006 году на масштабное празднование 750-летия во Львов приехало очень много туристов, но город не был к этому готов. Туристы не знали, где поесть и остановиться. Они поехали с не очень положительными впечатлениями, но это нам дало толчок для развития.
Наш план на этот год — это создание фото и видео контента, а также его продвижение. То есть платное продвижение конкретных таргетированных аудиторий, — подытожила Олеськив.
Недавно министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поделился собственным рейтингом путешествий по Украине.
В список вошли места, где можно научиться новому ремеслу и больше узнать о народных художественных промыслах.
Среди них такие локации как Опошня (Полтавская область), Пирогов (Киевская область), Решетиловка (Полтавская область), Петриковка (Днепропетровская область) и Рахов (Закарпатская область).