В Украине для иностранного туриста готовы только пять направлений — Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль.

Об этом заявила председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, отметив необходимость увеличения количества популярных туристических направлений в Украине.

— Опыт городов является очень важным, и для нас важна кооперация с городами. Например, со Львовом, Одессой мы сегодня движемся в одном направлении, мы работаем над продвижением этих локаций, — сказала Олеськив на всеукраинском форуме Украина 30. Имидж Украины.

Она добавила, что для внутренних туристов необходимо развивать и другие направления.

Именно на это и направлена ​​кампания Путешествуй Украиной, которая стремится сделать нашу страну туристически привлекательной.

Марьяна Олеськив отметила, что Гостуризм планирует развивать Украину очень системно.

— Нужно пройти путь от внутреннего туриста, как это сделал Львов. В 2006 году на масштабное празднование 750-летия во Львов приехало очень много туристов, но город не был к этому готов. Туристы не знали, где поесть и остановиться. Они поехали с не очень положительными впечатлениями, но это нам дало толчок для развития. Наш план на этот год — это создание фото и видео контента, а также его продвижение. То есть платное продвижение конкретных таргетированных аудиторий, — подытожила Олеськив.

Недавно министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поделился собственным рейтингом путешествий по Украине.

В список вошли места, где можно научиться новому ремеслу и больше узнать о народных художественных промыслах.

Среди них такие локации как Опошня (Полтавская область), Пирогов (Киевская область), Решетиловка (Полтавская область), Петриковка (Днепропетровская область) и Рахов (Закарпатская область).