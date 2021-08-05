Пожары в Турции: украинцы не отказываются от путешествий в Турцию

Почти неделю не утихают лесные пожары в Турции. Сейчас в стране насчитали более 150 очагов возгорания.

Некоторые пожары локализовали, но из-за сильной жары угроза не проходит. Огонь уничтожил жилые дома, есть погибшие. А с понедельника огонь охватил курорты Европы.

Пылают Италия, Греция. Из-за нынешней аномальной жары вспыхнули леса Хорватии и Албании. В Греции, где на днях зафиксировали рекордные +47, из-за плотного задымления десятки людей обращаются в больницы с жалобами на проблемы с дыханием.

Пожары охватили страны на пике туристического сезона, традиционно это август. Сейчас там миллионы туристов со всего мира, и десятки тысяч украинских отдыхающих. Но они не спешат возвращаться домой.

— В 6 утра в небе летал пепел, как снег. Я отдыхаю в Турции возле городка Авсаллар. Видны самолеты, вертолеты, которые тушат пожар. Но в отеле все хорошо. Нам повезло, что ветер дул не в нашу сторону, поэтому не пришлось переселяться в другую гостиницу, — делится впечатлениями от отпуска киевлянка Анна Мельничук.

Говорит, до сих пор тлеет лес в горах. Но благодаря бризу запах гари не ощущается. Несмотря на природную катастрофу, люди отдыхают, как будто вокруг ничего не происходит.

Между тем обуздать огонь турки не могут в семи регионах, подтверждают в правительстве Турции. В перечне курортная Анталия и провинция Мугла, где пылает вблизи популярного среди украинцев Мармариса.

Но в турагентствах убеждают, туристам пожары не мешают совсем. Мол, раньше времени вернуться на родину из-за опасности не захотел никто, подтверждает Фактам директор туристических агентств Оксана Гутник.

-Что касается гостинично-рекреационного сектора, вред минимален. Практически не пострадали отели. Есть какие-то минимальные убытки, но турки работают на опережение. Если существует опасность для какого-то отеля, проводится эвакуация, тушат пожар, а затем возвращают людей на место, где они проживали, — рассказывает Оксана.

Оксана добавляет, что реальной опасности для жизни туристов у них не было. Если туристов и эвакуируют, то делают все организованно. И жалоб на отдых от своих клиентов Оксана не получала.

— Мои туристы попали под эвакуацию. Но они говорили, что все было четко спланировано заранее, они знали об этом, спокойно собрали вещи, ждали, пока их заберут из отеля. Их переправили в другую гостиницу. Но такого, чтобы к нам туристы обращались: ой, горит и никто ничего не делает — не было, — уверяет Оксана Гутник.

Оперативность и организованность турецкого туристического бизнеса подтверждает и Андрей. Несмотря на пожары, несколько дней назад он с семьей таки решился полететь в городок Сиде, где до сих пор продолжаются пожары.

Но по приезду решили с опасного курорта бежать.

— Мы попросили туроператора нас перевезти. Озвучили требования к отелю и за сутки нас перевезли. Опасности не было никакой. Но мы с маленьким ребенком, и не хотели, чтобы он дышал запахом горелого. Но туристов много. И практически никто, как мы, не переезжал, — говорит Андрей.

От уже забронированных и оплаченных поездок украинцы не отказываются, говорят в турфирмах.

— Из всех туристов, которые летят в Турцию, только одни клиенты аннулировали тур со штрафом. Заплатили 7 тыс. грн за отмену, — говорит Ольга Мальцева, директор одной из столичных туркомпаний.

А вот количество новых броней в Турцию уменьшилось вдвое! Это подтверждают в Украинской ассоциации туристических агентств. Люди, смотря новости, конечно, напуганы.

Некоторые решают подождать, пока ситуация наладится, и уже потом лететь на отдых. Огонь охватил не всю Турцию, а лишь некоторые регионы.

Например, с недавних пор популярный среди украинцев Кемер огонь обошел. Поэтому путевки туда соотечественники активно бронируют на конец августа и сентябрь.

Безопасно ли сейчас на курортах Европы

— В Италии сейчас очень мало наших туристов. Потому что до недавнего времени она не пускала украинцев из-за карантина. Что касается Хорватии — там локальные пожары. Мои туристы, которые сейчас находятся там, не высказывали претензий, что пожар как-то влияет на их отдых. Что касается Греции, большинство наших туристов отдыхает в Халкидиках, на Крите, там спокойно. На Родосе были пожары, но сейчас вроде все хорошо, — рассказывает ситуацию на европейских курортах Оксана Гутник.

В соцсетях туристы, отдыхающие вблизи мест возгорания, успокаивают, мол, для них опасности нет, возле туристических зон все спокойно.

Например, на греческом Родосе, где бушевали пожары, туристы о возгорании узнавали только из новостей. В отелях есть генераторы, поэтому свет не исчезал, аэропорт работал в обычном режиме тоже благодаря генераторам, туристы прилетали и возвращались домой.

— Туристическая отрасль привыкла к различным катаклизмам, они происходят постоянно. Землетрясения, наводнения, извержения вулканов. Мы чувствительны к этим событиям, но мы знаем, насколько быстро отрасль адаптируется к любым катаклизмам. Влияние минимально, — уверяют туроператоры.

Пожары — это форс-мажор. Как отменить путешествие

Если вы заранее приобрели путевку, но пожары бушуют именно в месте вашего будущего отдыха, можно отменить поездку.

Многие туристы рискуют и едут на горящие курорты, потому что боятся, что турфирма не вернет деньги. В Ассоциации украинских туроператоров говорят, пожары — это не форс-мажор, и за отмену брони деньги не будут возвращать.

— Это был бы форс-мажор, если бы это признала Турецкая республика, что это форс-мажор. Пока этого нет. Отель говорит, можно прилетать, аэропорт принимает. Поэтому нет никаких юридических оснований отказаться от тура с точки зрения туроператора. Если мы говорим об отказе за 1-2 дня до вылета, штрафы могут достигать 100%. Соответственно, турист принимает решение, хочет ли он отказаться или нет, — утверждает Павел Григораш, исполнительный директор Ассоциации.

Но адвокат Анна Лысенко уверена, пожар может быть форс-мажорным обстоятельством. Однако для этого нужно, чтобы в договоре с туроператором были указаны условия возврата средств в случае наступления форс-мажора.

— Фактически, учитывая сообщение от МИД, пожар может быть форс-мажором, а потому туристу подлежит возврату вся уплаченная им сумма. Непосредственный возврат средств зависит от того, прописано ли в самом договоре положение форс-мажора и как непосредственно это сделано, — утверждает адвокат.

То есть если в договоре о возмещении из-за непредсказуемой ситуации ни слова — деньги обратно вы не получите.

Но по закону, при заключении сделки с туроператором вы можете внести изменения в документ. Прописать пункт о возмещении в конкретных случаях. И таким образом застраховаться на случай возгораний или других природных катаклизмов.

Подешевеют ли туры из-за пожаров

Туристическая отрасль в крайне плохом состоянии из-за пандемии. Европейские курорты почти полтора года не принимали туристов из-за коронавируса. И сейчас, когда их открыли, хотят заработать и реабилитироваться.

Поэтому рассчитывать, что из-за пожаров туроператоры снизят цены, не стоит. Такая же ситуация и с Турцией. Дешевле туры на конец августа-сентябрь точно не будут, отмечают в Ассоциации туроператоров.

— Первое, что спросят после наводнения, пожара или цунами: ну что там, уже подешевело? Это нормальный украинский вопрос. Но надо понимать, что в Турции сейчас высокий сезон, туры проданы давно. В ближайшее время цены не упадут. Сентябрь же всегда чуточку дешевле, чем летний период.

Где безопасно сейчас отдохнуть

Безопаснее всего в Болгарии, говорят туроператоры. Сейчас в страну пускают украинских туристов с сертификатом о вакцинации или отрицательным тестом ПЦР.

Спокойная ситуация в Черногории. К тому же, въехать в страну просто – от украинцев не требуют особых документов: ни теста, ни сертификата о вакцинации.

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Пожары точно не настигнут Египет. Для въезда украинцам понадобится сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия. Требования распространяются на взрослых и детей старше 6 лет.

Без сомнения туроператоры советуют сейчас отправляться на Крит, там много “лысых” зон и минимальная вероятность возгораний. Условия въезда такие же, как в Египет.

Точно пожары обойдут Доминикану, там тропики, влажный климат. И свободный въезд для наших граждан, что упрощает путешествие.

— Если колеблетесь, есть замечательный сайт NASА, который посвящен пожарам. Можно посмотреть, есть ли пожары в том или ином регионе именно в эту минуту. Если вы откроете этот сайт, увидите, что сейчас ситуация намного лучше, чем была неделю назад, — успокаивает туристов Павел Григораш.

Между тем в украинском МИД призывают украинцев быть осторожными, не рисковать и воздержаться от поездок в пораженные огнем регионы.