Отдых с палатками под Одессой позволит не только сэкономить, но и покажет всю красоту Черного моря в уютной атмосфере. Факты ICTV выяснили, где лучше всего отдохнуть под Одессой в 2021 году.

Правильный выбор места — самое главное в планировании путешествия.

Поселок Затока

Эта локация пользуется огромной популярностью среди любителей отдохнуть с палаткой.

Курорт Затока расположен в 57 км от Одессы. Добраться можно как на автобусе по цене от 70 грн, так и на электричке с Одесского железнодорожного вокзала Одесса-Главная. Доехать до побережья можно и на своем автомобиле. Дорога от областного центра занимает в среднем один час.

Здесь можно найти широкий пляж, где расположены кемпинги для любителей комфорта. Фанатам дикого отдыха и романтики подойдут дикие бухты. Многочисленные базы отдыха, отели и частный сектор принимают гостей с мая до конца сентября.

Село Санжейка

Населенный пункт расположен в 15 мин езды на машине от Черноморска или Грибовки, и в 40 мин – от Затоки или Одессы.

Автобус из Одессы на Санжейку отправляется каждые два часа, а стоимость поездки — от 50 грн.

Море в Санжейке довольно чистое, учитывая тот фактор, что село находится в 35 км от Одессы. Пляжи неширокие, но длинные и малолюдные. Спуск к морю обустроен только в центральной части, в остальных местах придется добираться к пляжу по не самым удобным ступенькам.

Инфраструктура в селе не особо развита — лучше запастись едой заранее.

Село Курортное

Это место находится в 90 км от Одессы, на берегах Черного моря у начала Будакской косы. Добраться туда можно на автобусе из Одессы по цене от 60 до 120 грн за два часа, либо же на машине за полтора часа.

Место из себя представляет длинную полосу пляжей с обрывистым берегом. К самим пляжам есть пологие спуски, а расположить палатку можно как наверху обрыва, так и поближе к морю — на пляже. Чистый песок просто идеален для недельного отдыха.

Эти места в Курортном могут похвастаться малым количеством посетителей — село расположено далеко от Одессы, да и жителей населенного пункта немного.

Путешественникам на автомобиле рекомендуется посетить Будакскую косу — спуск к ней заасфальтировали.

Стоимость отдыха

Все три варианта являются бюджетными, и цены на услуги в них практически не отличаются.

За расположение в палаточном кемпинге в среднем просят 15 грн с человека за ночь. Такое проживание даст доступ к уборной и пресной воде.

Базы отдыха позволят также принять летний душ — всего за 15 грн. В некоторых местах возле пляжей есть и платные парковки для авто — за ночь попросят от 20 грн.

Пляжные магазины и кафе не против поднять цены на напитки — за кофе придется заплатить от 20 грн, как и за 0,5 холодного пива.

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Расходы на недельный отдых под Одессой на одного в палатках достаточно низкие. Расчет осуществлялся с учетом заранее взятой еды, воды и экипировки — палатка, спальник и каремат.

Недельный отдых в палаточном городке с минимальными удобствами будет стоить 700 — 1 тыс. грн.

Фото: Кирилловка, Аквапарк Затока, Оморе