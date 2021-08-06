Авиакомпания Windrose предоставит скидки на авиабилеты по случаю 30-летия со дня Независимости Украины.

24 августа можно улететь в любом направлении со скидкой 30%. Предложение действительно только один день на все внутренние рейсы, выполняемые в эту дату.

Билеты уже в продаже, поэтому все желающие могут планировать свое путешествие.

При бронировании билетов нужно использовать специальный промокод: NEZALEZHNIST.

Кроме этого, по случаю праздника компания Windrose Airlines распродаст 3 тыс билетов стоимостью 300 грн на любой рейс по Украине.

Предложение действительно только на рейсы по тарифу Стандарт, выполняемые в период с 24 августа по 23 сентября.

При бронировании билета используйте промокод: NEZALEZHNOSTI30.

Также авикомпания подготовила 300 бесплатных билетов для семей, чьи родные погибли в АТО.

Предложение по промокоду действует только при покупке билетов на официальном сайте компании.

Windrose Airlines — это украинская чартерная авиакомпания, которая существует с 2003 года. Главными целями компании являются организация и выполнение корпоративных, туристических и VIP рейсов.

Основные направления — Западная Европа, Ближний Восток, СНГ.