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Факты / Lifestyle / Путешествия
Юлія Захарченко |

Египет введет минимальные цены на проживание в гостиницах

Египет введет минимальные цены на проживание в гостиницах

Египет намерен бороться с конкуренцией между отелями, которые снижают цены на проживание и предоставляют туристам недостаточно качественный сервис.

С 1 ноября минимальная цена за проживание в 5-звездочном отеле составит $40 за человека, в 4-звездочном — $28.

По словам министра туризма Египта Халеда аль-Анани, такой шаг привлечет большее количество туристов из других стран и обеспечит более качественный уровень обслуживания для отдыхающих.

Он добавил, что правительство разрабатывает серию программ, направленных на восстановление туристического сектора.

Кроме этого, в Египте снизили стоимость на 20-50% на обслуживание самолетов в аэропорту и ввели скидки на авиатопливо, которые будут действовать до апреля 2022 года.

Правительство планирует запустить внутренние рейсы между некоторыми городами (например, между Шарм-эш-Шейхом и Хугадой) и другими достопримечательностями Египта. Министр отметил, что авиабилет в обе стороны будет стоить около $99.

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Источник: RemoNews

Фото: Pexels

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