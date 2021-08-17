17 августа в селе Великие Сорочинцы Миргородского района началось уникальное мероприятие — Сорочинская ярмарка. Она считается одной из самых крупных на территории Украины, а посетить ее сможет каждый желающий с 17 по 22 августа.

По словам организаторов мероприятия, они стремились сохранить 20-летние традиции ярмарки и предложить новации, в том числе подарки и сюрпризы, завлекая участников со всей Украины.

Осмотреть всю ярмарку за короткое время невозможно — в этом году свои работы будут представлять около 2 тыс. предпринимателей и мастеров. Среди них будут лучшие производители меда и вина, а для любителей трикотажа и льняных тканей приедут белорусские производители.

Свои работы на ярмарке представят около 400 мастеров всех видов народных промыслов из разных областей Украины. Более крупные предприятия-производители также представят продукцию собственного производства.

Культурная программа не даст заскучать посетителям — состоится пленэр художников со всей Украины, а за живую музыку будут отвечать народные коллективы и артисты из разных областей Украины. Остальные традиционные мини-события тоже будут — фестиваль-конкурс украинской свадьбы, Праздник сала, галушки, меда или пива, День именинника и другие народные развлечения.

В дополнение к народным коллективам на сцене будет ежедневно проходить кавер-шоу Диско 90-х. 17 августа состоится Всеукраинский фестиваль талантов Ярмарочная феерия, а 19 августа на ярмарке состоится встреча байкеров. 20 августа покажут коллекцию одежды из льна Феерия льна.

Любителям тяжелых видов спорта стоит посетить Сорочинский ярмарок 21 августа — в этот день должен пройти Открытый турнир по богатырским играм Strongman Atlant, а 22 августа — Открытый областной турнир по вольной борьбе.

За время существования Национальную Сорочинскую ярмарку уже успело посетить огромное количество посетителей с 45 стран. В 2021 году мероприятие посетят дипломаты из 10 посольств.

Каждый день будет сопровождаться музыкальным концертом с приглашенными гостями:

17.08. в 20.00 — Аня Жулина; в 21 00 — Олег Кинзов;

18.08. в 21.00 — Евшан Zillia;

19.08. в 20.00 — Рок-группа Комора г. Одесса. в 21.00 — Сергей Михалок и группа Ляпис-98;

20.08. в 21.00 — Заслуженная артистка Украины Наталья Май;

21.08. в 20.00 — Заслуженная артистка Украины Алена Карат; в 21.00 — Оля Полякова.

Источник: Полтавская ОГА

Фото: Национальная Сорочинская Ярмарка