Куда поехать на День Независимости 2021 за границу

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Факты / Lifestyle / Путешествия
Валентина Чорна |

Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения

Відпочинок на День Незалежності

Уже вскоре все будут отмечать День Независимости Украины. По этому случаю украинцев ждут четыре выходных подряд.

Это прекрасная возможность для отдыха и поездки за границу. А для того, чтобы растянуть удовольствие можно смело брать еще три дня отпуска и релаксировать целую неделю.

Директор по развитию направлений Join UP Екатерина Артюх рассказала, что в августе у украинцев пользуются спросом такие направления отдыха, как Эгейское и Анталийское побережье Турции, Египет, Черногория, Греция и Португалия.

С ростом туристического спроса растет и цена на отели, поэтому всем, кто планирует свой отдых в горячие выходные сезона, стоит бронировать туры заранее.

Такой подход поможет не только сэкономить, но и получить широкий выбор отелей и курортов для удачного отдыха.

Турция

В пляжную Турцию обычно отправляются за форматом отдыха “все включено”.

Отдых на семь дней в гостинице в августе здесь стартует от 8 800 грн при условии двухместного размещения. Также в стоимость входят перелеты и медицинская страховка.

Но кроме пляжного вайба в Турции есть много других развлечений. В частности, туристы часто отправляются в Каппадокию для того, чтобы полетать на воздушных шарах и полюбоваться видами с высоты птичьего полета. За это удовольствие придется заплатить $206.

Турция
Туреччина
отдых - каппадокия
Турция
Туреччина
отдых - каппадокия
Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда, или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.

Вместо тестов можно показать сертификат о вакцинации от Covid-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.

Египет

Это отличный вариант для перезагрузки и знакомства с подводным миром Красного моря. За неделю в формате “все включено” в четырехзвездочном отеле готовьте от 9 100 грн грн с человека. В стоимость входит трансфер, перелеты и медицинская страховка.

Путешествуя Египтом грех не посетить пустыню, поскольку она занимает 96% территории страны. Проехаться по пустыне можно на собственном квадроцикле или верблюде.

Одними из самых популярных развлечений в Египте являются дайвинг и снорклинг. Подводные достопримечательности Египта такие же фантастические, как и те, что находятся на суше, поскольку вода в Красном море чистая и прозрачная. Одно погружение стоит около $30.

А почувствовать всю колоритность Египта можно благодаря поездке к Великим Пирамидам Гизы. Кроме самих пирамид вы увидите и пустыню, и Сфинкса, и большую реку Нил, и жизнь обычных египтян.

Куда поехать на День Независимости 2021 за границу
Піраміда, пирамиды, піраміди, пирамида
кораловый риф египет
Куда поехать на День Независимости 2021 за границу
Піраміда, пирамиды, піраміди, пирамида
кораловый риф египет
Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: сертификат прививок с QR-кодом, выданный утвержденной лабораторией, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный по прибытии.

Черногория

Черногория всегда была популярна форматом размещения в так называемых виллах. Цена недели отдыха на вилле за человека составит от 8 300 грн без питания, но с учетом перелетов и медицинского страхования.

Тот, кто едет в Черногорию впервые, обязательно должен посетить Боко-Которский залив, который входит в десятку самых красивых фьордов Европы. Для полноты впечатлений туристы рекомендуют заказать морскую экскурсию на целый день.

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Групповая однодневная экскурсия по Боко-Которской бухте на 7-10 человек стоит €49. За эти деньги вы увидите залив, храм Богородицы на рукотворном острове, голубую пещеру, остров Мамула и другие интересные места.

А для пешей прогулки стоит выбрать город Котор, который окружен массивной стеной из камня. Там за €8 можно подняться на стену крепости св. Ивана (Иоанна) и полюбоваться невероятными пейзажами.

Кстати, для въезда в Черногорию украинцам не нужно делать ПЦР-тест.

чорногорія відпочинок
будва чорногорія
чорногорія
чорногорія відпочинок
будва чорногорія
чорногорія
Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Греция

Это сочетание пляжного отдыха, экскурсионной и гастрономической программ. На уикенд в эту страну отправляются ради природы и истории. Тур на семь дней стоит от 9 500 грн в трехзвездочном отеле с завтраками.

Для спокойного отдыха чаще всего туристы выбирают остров Санторини с вулканическими пляжами и белыми домиками. Там можно увидеть древний город Фира, Ильинский монастырь и жемчужину острова — городок Ойя.

А для того, чтобы лучше познакомиться с греческой культурой и историей стоит отправиться в столицу страны — Афины. Визитной карточкой города является Акрополь, где сохранились такие достопримечательности, как храм Ники Аптерос, Эрехтейон и знаменитый Парфенон. Вход стоит €20.

Также можно прогуляться по району Плака — это один из самых аутентичных старинных кварталов Афин.

Греція, Греция, море
греция, афины
греция, афины, район плака
Греція, Греция, море
греция, афины
греция, афины, район плака
Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: заполненная форма PLF, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета или отрицательный результат экспресс-теста, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия. Вместо тестов можно показать сертификат о вакцинации.

Португалия

И самое интересное направление сезона — Мадейра. Португалия только открылась для украинских туристов, поэтому отдых на побережье Атлантического океана сейчас высоко востребован.

Стоить он будет около 20 700 грн за семь дней в трехзвездочном отеле с завтраками.

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Кроме пляжного отдыха, на Мадейре нужно увидеть крепость Sao Tiago и самый старый храм острова — кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Также среди туристов пользуются популярностью ботанический сад Мадейры (вход стоит €6), гора Кабу-Жиран и вулканические пещеры Сан-Висенте (вход стоит €8).

португалия
мадейра, португалия
мадейра, португалия
португалия
мадейра, португалия
мадейра, португалия
Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда; быстрый тест на антитела к Covid-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов.

Также въезд в Португалию разрешен при наличии Covid-сертификата, выданного в любой стране ЕС.

А граждане Украины, у которых нет Covid-сертификата, кроме тестов, должны иметь при себе действительный вид на жительство в этой стране и документы, подтверждающие статус “члена семьи гражданина ЕС”.

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