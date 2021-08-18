Куда поехать на День Независимости 2021 за границу

Уже вскоре все будут отмечать День Независимости Украины. По этому случаю украинцев ждут четыре выходных подряд.

Это прекрасная возможность для отдыха и поездки за границу. А для того, чтобы растянуть удовольствие можно смело брать еще три дня отпуска и релаксировать целую неделю.

Директор по развитию направлений Join UP Екатерина Артюх рассказала, что в августе у украинцев пользуются спросом такие направления отдыха, как Эгейское и Анталийское побережье Турции, Египет, Черногория, Греция и Португалия.

С ростом туристического спроса растет и цена на отели, поэтому всем, кто планирует свой отдых в горячие выходные сезона, стоит бронировать туры заранее.

Такой подход поможет не только сэкономить, но и получить широкий выбор отелей и курортов для удачного отдыха.

Турция

В пляжную Турцию обычно отправляются за форматом отдыха “все включено”.

Отдых на семь дней в гостинице в августе здесь стартует от 8 800 грн при условии двухместного размещения. Также в стоимость входят перелеты и медицинская страховка.

Но кроме пляжного вайба в Турции есть много других развлечений. В частности, туристы часто отправляются в Каппадокию для того, чтобы полетать на воздушных шарах и полюбоваться видами с высоты птичьего полета. За это удовольствие придется заплатить $206.

Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда, или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.

Вместо тестов можно показать сертификат о вакцинации от Covid-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну.

Египет

Это отличный вариант для перезагрузки и знакомства с подводным миром Красного моря. За неделю в формате “все включено” в четырехзвездочном отеле готовьте от 9 100 грн грн с человека. В стоимость входит трансфер, перелеты и медицинская страховка.

Путешествуя Египтом грех не посетить пустыню, поскольку она занимает 96% территории страны. Проехаться по пустыне можно на собственном квадроцикле или верблюде.

Одними из самых популярных развлечений в Египте являются дайвинг и снорклинг. Подводные достопримечательности Египта такие же фантастические, как и те, что находятся на суше, поскольку вода в Красном море чистая и прозрачная. Одно погружение стоит около $30.

А почувствовать всю колоритность Египта можно благодаря поездке к Великим Пирамидам Гизы. Кроме самих пирамид вы увидите и пустыню, и Сфинкса, и большую реку Нил, и жизнь обычных египтян.

Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: сертификат прививок с QR-кодом, выданный утвержденной лабораторией, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный по прибытии.

Черногория

Черногория всегда была популярна форматом размещения в так называемых виллах. Цена недели отдыха на вилле за человека составит от 8 300 грн без питания, но с учетом перелетов и медицинского страхования.

Тот, кто едет в Черногорию впервые, обязательно должен посетить Боко-Которский залив, который входит в десятку самых красивых фьордов Европы. Для полноты впечатлений туристы рекомендуют заказать морскую экскурсию на целый день.

Групповая однодневная экскурсия по Боко-Которской бухте на 7-10 человек стоит €49. За эти деньги вы увидите залив, храм Богородицы на рукотворном острове, голубую пещеру, остров Мамула и другие интересные места.

А для пешей прогулки стоит выбрать город Котор, который окружен массивной стеной из камня. Там за €8 можно подняться на стену крепости св. Ивана (Иоанна) и полюбоваться невероятными пейзажами.

Кстати, для въезда в Черногорию украинцам не нужно делать ПЦР-тест.

Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Греция

Это сочетание пляжного отдыха, экскурсионной и гастрономической программ. На уикенд в эту страну отправляются ради природы и истории. Тур на семь дней стоит от 9 500 грн в трехзвездочном отеле с завтраками.

Для спокойного отдыха чаще всего туристы выбирают остров Санторини с вулканическими пляжами и белыми домиками. Там можно увидеть древний город Фира, Ильинский монастырь и жемчужину острова — городок Ойя.

А для того, чтобы лучше познакомиться с греческой культурой и историей стоит отправиться в столицу страны — Афины. Визитной карточкой города является Акрополь, где сохранились такие достопримечательности, как храм Ники Аптерос, Эрехтейон и знаменитый Парфенон. Вход стоит €20.

Также можно прогуляться по району Плака — это один из самых аутентичных старинных кварталов Афин.

Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: заполненная форма PLF, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до вылета или отрицательный результат экспресс-теста, сделанный не позже чем за 48 часов до прибытия. Вместо тестов можно показать сертификат о вакцинации.

Португалия

И самое интересное направление сезона — Мадейра. Португалия только открылась для украинских туристов, поэтому отдых на побережье Атлантического океана сейчас высоко востребован.

Стоить он будет около 20 700 грн за семь дней в трехзвездочном отеле с завтраками.

Кроме пляжного отдыха, на Мадейре нужно увидеть крепость Sao Tiago и самый старый храм острова — кафедральный собор Успения Пресвятой Девы Марии.

Также среди туристов пользуются популярностью ботанический сад Мадейры (вход стоит €6), гора Кабу-Жиран и вулканические пещеры Сан-Висенте (вход стоит €8).

Куда поехать за границу на День Независимости: цены на туры и развлечения / 3 фотографии

Условия въезда: отрицательный ПЦР-тест на Covid-19, сделанный не более чем за 72 часа до въезда; быстрый тест на антитела к Covid-19 (TRAg), сделанный не более чем за 48 часов.

Также въезд в Португалию разрешен при наличии Covid-сертификата, выданного в любой стране ЕС.

А граждане Украины, у которых нет Covid-сертификата, кроме тестов, должны иметь при себе действительный вид на жительство в этой стране и документы, подтверждающие статус “члена семьи гражданина ЕС”.