Знаменитый Ниагарский водопад, разделяющий земли США и Канады, подсветят сине-желтыми цветами ко Дню Независимости Украины 24 августа. Об этом сообщило посольство Украины в Канаде.

Наблюдать восьмым чудом света сможет каждый желающий — это можно сделать не выходя из дома. Из-за разницы во времени увидеть сине-желтый водопад можно по ссылке 25 августа в 5 утра.

— Будет красиво и символично. Легендарный Ниагарский водопад олицетворяет непреодолимую жизненную силу украинской независимости, — поделился своими мыслями посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Не только водопад напомнит всему миру о Дне Независимости Украины — 24 августа над мерией Оттавы, столицы Канады, также поднимется украинский флаг. Точно также поступят и администрации других канадских городов, вывесив сине-желтый флаг над своими государственными зданиями.

Для тех, кто хочет отпраздновать 30-летие Независимости Украины за границей, мы приготовили целый путеводитель с лучшими странами и ценами. К примеру, улететь в Турцию на 7 дней в гостинице обойдется в цену от 8 800 грн, а неделя в четырехзвездочном отеле Египта — от 9 100 с человека.

Киевлянам и гостям столицы готовят грандиозный концерт на НСК Олимпийский. По словам режиссера шоу, концерт продлится 3 часа, и в нем не будет ведущих и перерывов. Зрители смогут насладиться живыми украинскими песнями, а также шоу дронов.

Источник: Европейская правда