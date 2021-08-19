На черноморских курортах Украины заметно выросли цены. Так, за отдых в грядущие 4 дня выходных в Затоке под Одессой можно потратить целое состояние — стоимость возросла абсолютно на все, включая проживание и еду.

Несмотря на это, количество желающих более чем достаточно — билеты на поезда и автобусы в период с 21 по 24 августа уже давно раскуплены, и даже номера в отелях по завышенным ценам — огромное количество украинцев выбрали отдых у моря под конец лета.

На booking номер на двоих на 4 дня в Затоке на базе отдыха обойдется как минимум в 2 тыс. грн. Если раньше такие номера стоили от 400 грн в сутки, то теперь такие цены на найти — за проживание с общим душем и туалетом с человека попросят от 700 грн.

Но до пляжа еще придется добираться — идти несколько километров под палящим солнцем понравится не всем. Скорее всего, придется раскошелиться на такси, или же выбираться на улицу вечером.

Цены на отели тоже впечатляют — за комфортные условия проживания на 4 дня придется заплатить от 10 тыс. грн. Всего за 2 500 грн в день можно насладиться минимальными удобствами для жизни — кондиционером, телевизором и отдельным санузлом.

С учетом питания сумма стремительно растет — завтрак на двоих обойдется около 800 грн ежедневно, а в ресторане цены и вовсе поднимаются до 2500 грн.

На Airbnb ситуация с квартирами и домами также не радует — на День Независимости цены стартуют от 4 тыс. грн в сутки.

На развлечения цены тоже поднялись — на активный отдых и экскурсии можно потратить еще 2 тыс. грн.

Без учета стоимости дороги, за 4 дня выходных в Затоке под Одессой можно потратить от 9 до 24 тыс. гривен.

Источник: Booking, Airbnb