В Украине есть множество туристических локаций, которые хоть раз в жизни нужно посетить каждому.

Путешествия по Украине помогут вам расширить горизонты и еще раз убедиться, насколько наша страна — красивая и разноплановая. У нас есть много мест, куда стоит отправиться за новыми эмоциями, вдохновением и воспоминаниями.

Факты ICTV собрали топ-30 туристических локаций Украины, где должен побывать каждый.

Говерла

Это самая высокая вершина Украины (2061 м), которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Хоть раз в жизни покорить Говерлу должен каждый путешественник. Там можно увидеть невероятные пейзажи украинских Карпат. Более того, подняться на вершину можно разными по сложности маршрутами, поэтому вы можете выбрать самый комфортный для себя вариант.

Синевир

Озеро Синевир является крупнейшим горным озером Украины, его еще называют жемчужиной Карпат. Оно расположено на высоте около 1 тыс. м над уровнем моря в окружении вековых елей и сосен.

Синевир привлекает туристов со всего мира. Вода в источнике настолько чистая, что даже на самой глубине можно увидеть дно.

Бакота

Это затопленное село в Хмельницкой области, которое называют украинской Атлантидой.

Раньше на этом месте была обычная деревня с улицами, домами и жителями, но в 1981 году ее затопили, чтобы построить гидроэлектростанцию.

Сейчас Бакота — это место с удивительной природой. Здесь можно рыбачить, заказывать экскурсии на теплоходе или просто, забравшись на скалы, наслаждаться пейзажами.

Лемурийское озеро

Лемурийское озеро, которое расположено в Херсонской области, называют украинским Мертвым морем. Главными особенностями водоема являются розовый оттенок воды и высокий уровень соли.

Здесь можно полежать на воде, не прилагая к этому никаких усилий. А по целебным свойствам озеро не уступает мировым курортам.

Манявский водопад

Один из крупнейших водопадов Украины, который расположен в Ивано-Франковской области.

Это довольно колоритное место, поскольку жители считают, что неподалеку от водопада водятся русалки и нимфы. А вода имеет целебные и омолаживающие свойства.

Оптимистическая пещера

Самая длинная в мире гипсовая пещера, ее длина составляет 240 км. Эта природная достопримечательность была образована в результате растворения гипсовых пород подземными водами около 14 млн лет назад.

В пещере проводят экспедиции, во время которых можно увидеть красивые гипсовые кристаллы, имеющие различные формы и цвет, а также чистые подземные озера с зеркальной поверхностью. Сама достопримечательность расположена недалеко от села Королевка в Тернопольской области.

Подольские Товтры

Национальный парк Подольские Товтры, который расположен в Хмельницкой области, входит в список семи природных чудес Украины.

Товтры — это остатки прибрежных рифов, вытянутых параллельно береговой линии древнего Сарматского моря.

Парк отличается своим редким геологическим строением. Стоит заметить, что аналогов в мире нет, но похожие по геологическим структурам скалистые гряды есть в Великобритании и США.

Хотин

Средневековая Хотинская крепость, которая расположена в Черновицкой области, сохранилась до наших дней. Ранее она была частью единой оборонительной системы, состоящей из девяти крепостей.

Площадь Хотинского заповедника составляет почти 17 га, поэтому сюда стоит поехать для того, чтобы расширить свои знания в изучении истории Украины.

Тустань

Древняя крепость расположена в поселке Урыч Львовской области. В старину она считалась чрезвычайно важным стратегическим объектом. На протяжении веков крепость выполняла роль древнерусского оборонного комплекса на скалах.

Сегодня Тустань привлекает множество туристов, а ежегодно здесь проводится исторический фестиваль Ту Стань! с рыцарскими боями и атмосферными музыкальными выступлениями.

Аскания-Нова

Настоящее сафари можно увидеть в биосферном заповеднике Аскания-Нова на Херсонщине.

Среди жаркой украинской степи вы встретите африканских зебр, американских бизонов и индийских антилоп. Уникальный живой уголок местные называют Ноевым ковчегом, поскольку разнообразие животных здесь поражает.

Уже более 100 лет Аскания Нова остается самым большим степным заповедником Европы. Площадь природного оазиса составляет 33 тыс. га.

Олешковские пески

Это самый большой песчаный массив в Европе, который находится в Херсонской области. Территория Олешковских песков занимает 1,6 тыс. кв м, и состоит из бескрайних барханов высотой около 5 м, и негустой растительности.

Ранее этот объект был стратегическим для военных, и поэтому долгое время оставался секретным.

Голубые озера

Голубые озера — это затопленные карьеры по добыче кварцевого песка. Голубое, Бирюзовое и Станционное озера с кристальной водой раскинулись в селе Олешня на Черниговщине.

Водоемы поражают своим ярко-голубым цветом. Дно каждого озеро устлано кварцевым песком, из которого, собственно, и делают стекло.

Джарылгач

Это самый большой остров Украины, который находится в акватории Черного моря, на Херсонщине. Это место с прозрачной водой, белым песком и дикой природой.

Здесь можно уединиться, любоваться природой и разнообразием животных: от диких оленей до болотных черепах. А в ближайших метрах моря можно увидеть огромных крабов, дельфинов и морских свинок. Особенностью климата острова является наличие во все времена года сильных ветров.

Актовский каньон

Актовский каньон, расположенный в Николаевской области, еще называют Каньоном Дьявола или Малым Крымом. Он является частью Национального парка Бугский Гард.

Высота скал достигает 40-50 м, а площадь занимает более 250 га. Кроме пейзажей, которые захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны, которые растут благодаря особому климату.

Шацкие озера

Шацкий национальный природный парк состоит из 24 уникальных озер, которые раскинулись в Волынской области.

Территория размером в 32 га удивит невероятными пейзажами и подарит спокойный отдых. А сторонники активного отдыха могут взять с собой палатки для того, чтобы сделать путешествие еще более незабываемым.

Софиевка

Это самый впечатляющий дендропарк Украины благодаря своим масштабам (более 179 га), ухоженному виду, истории и замыслу архитектора.

Софиевка была построена по приказу польского магната графа Потоцкого, который решил сделать подарок своей любимой Софии Витт. В парке собраны необычные растения, подземные реки, водопады и фонтаны, а на каждом шагу попадаются старинные беседки, мостики и скульптуры.

Софиевка находится в Черкасской области, в городе Умань.

Тоннель любви

Одно из самых романтичных мест Украины находится вблизи поселка Клевань, Ровенской области. Этот туристический объект представляет собой зеленый коридор длиной 5 км, созданный деревьями, которые выстроились в арку идеальной округлой формы.

А железнодорожные рельсы в нем стали визитной карточкой туристической Волыни. Здесь часто организуют фотосессии влюбленных пар. А среди молодых популярная традиция — сажать здесь саженцы деревьев или цветы, символизирующие их чувства.

Скалы Довбуша

Это очень красивый скально-пещерный комплекс на высоте 668 м, который расположен неподалеку от села Бубнища в Ивано-Франковской области.

Скальные выступы образовались здесь примерно 70 млн лет назад, их высота достигает 80 м, ширина — 200 м, длина — почти 1 км.

Сейчас Скалы Довбуша являются популярным туристическим местом, а также любимой локацией всех скалолазов.

Днестровский каньон

Каньон находится на грани четырех областей: Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской. Его общая длина составляет 250 км.

Этот памятник природы поражает скалами, возраст которых более 400 млн лет, многочисленными водопадами, лиственными и сосновыми лесами, целебными источниками, а также многообразием флоры и фауны.

Вилково

Вилково называют украинской Венецией, поскольку вместо привычных нам улочек и тротуаров там везде вода. Этот небольшой городок Одесской области расположился на многочисленных рукавах 75-километровой дельты Дуная, которая впадает в Черное море.

Практически каждый житель Вилково имеет собственный водный транспорт. Поэтому сюда стоит поехать, чтобы увидеть, как местные уважают природу.

Санжейка

За новыми впечатлениями и отдыхом на берегу Черного моря можно отправиться в Санжейку, поселок в Одесской области.

Главной достопримечательностью этой местности является Санжейский маяк, построенный в 1921 году. Поскольку море ежегодно подмывает берег на 1 м, здание периодически переносят вглубь суши, из-за чего за ним закрепилось название “убегающий маяк”.

Кроме того, местность привлекает туристов малолюдностью, песчаными пляжами, спокойной атмосферой и приятным морским воздухом.

Черновицкий университет

Черновицкий университет считается одним из самых известных высших учебных заведений Украины, а также является популярным туристическим объектом.

Это здание с величественной историей, старинной архитектурой и большим дендропарком.

На территории комплекса находится церковь, а сам университет называют украинским Хогвартсом. Заказав экскурсию, можно попасть и внутрь здания.

Киево-Печерская лавра

Это православный монастырь в Киеве, который был основан в 1051 году монахами Антонием и Феодосием. Сюда стремится попасть каждый турист, поскольку на территории Лавры есть на что посмотреть.

Там находятся 14 православных храмов с уникальной архитектурой, которая сохранилась до наших дней, мужской монастырь, семь музеев и одна из первых типографий на Руси.

Киево-Печерская лавра славится пещерами, где хранятся мощи князей. А поднявшись на колокольню высотой 96,5 метра, можно полюбоваться невероятными пейзажами Киева.

Замок Шенборнов

Среди разнообразных архитектурных памятников Закарпатья стоит выделить сказочный замок Шенборнов. Он был открыт в 2013 году, однако сохранился в первозданном виде как внутри, так и снаружи.

Здание построено согласно астрономическим принципам, поэтому каждый из элементов фасада имеет символическую интерпретацию. Замок имеет ровно 365 окон, представляющих дни года, 52 комнаты, которые символизируют количество недель в году, и 12 входов на каждый месяц года.

Окружает замок Шенборнов английский парк площадью 19 га, в котором можно найти самшит, катальпу, канадские ели, японские вишни, розовый бук и много других интересных растений. В центре парка — красивое озеро Тур с небольшим островком, который своими очертаниями в точности повторяет территорию тогдашней Австро-Венгерской империи.

Хортица

Еще одно место с тысячелетней историей и уникальной природой. Это самый большой остров на Днепре, который расположен в районе города Запорожье.

Природная уникальность Хортицы в том, что здесь в миниатюре представлены образцы всех ландшафтных зон Украины. Остров непосредственно связан с украинским казачеством, поскольку в XVI веке Дмитрий Вишневецкий на острове Малая Хортица основал древесно-земляной замок, который считается прототипом Запорожской Сечи.

На острове много оборонительных деревянных укреплений и зданий, старинная церковь и столетние дубы-гиганты.

Водопад Гук

Это самый большой водопад Карпат, его еще называют Женецким. Высота водопада составляет 15 м. Образовался он чуть более полувека назад благодаря наводнению, поэтому он считается самым молодым в Карпатах.

Летом там можно купаться, фотографироваться обозревать окрестности со смотровой площадки и подниматься прямо к его подножию.

Одесские катакомбы

Одесские катакомбы привлекают экстремалов и авантюристов, поскольку не каждый может решиться познать подземный мир.

В общем их длина составляет 2,5 тыс. км, оставляя позади Римские и Парижские катакомбы. Эта разветвленная сеть туннелей и лабиринтов под городом образовалась после работ по добыче камня.

Хотя ходят легенды, что в разные периоды лабиринтами пользовались контрабандисты и революционеры. Отправляться на исследование катакомб лучше с опытным гидом.

Мариинский дворец

Изысканное барокко, красивые фасады, выразительные объемы и ухоженный парк с фонтанами — все эти архитектурные особенности можно увидеть на территории Мариинского дворца.

С начала 2018 года завершена реставрация исторического здания, которая длилась более 10 лет. Как и до реставрации, Мариинский дворец остается Президентским дворцом — церемониальной резиденцией для проведения дипломатических приемов и торжественных мероприятий на самом высоком уровне.

Напротив дворца есть парк площадью 8,9 га, в котором обязательно надо прогуляться. Здесь есть мост влюбленных, интересные памятники, фонтаны и смотровая площадка. С нее открывается потрясающий вид на Днепр.

Кинбурнская коса

На границе Николаевской и Херсонской областей в окружении вод Черного моря и лимана расположился Кинбурнский полуостров. Это место пользуется популярностью среди ценителей уединенного отдыха, которые бегут от цивилизации в лоно дикой природы.

Интересно, что с одной стороны Кинбурнскую косу омывает соленая вода, с другой — пресная, что и создает специфический микроклимат.

Здесь находится ряд пресноводных и соленых озер с целебной белой глиной и песчаными пляжами с песком белого цвета.

Винницкие фонтаны

Светомузыкальный фонтан Рошен является визитной карточкой Винницы. Это самый большой фонтан в Европе с 3D графикой, подсветкой и музыкальным сопровождением.

Он смонтирован на плавучей платформе, достигает в длину 95 м. Для получения потрясающего шоу в воде установлено 960 фонарей. Мерцание обеспечивают лазерные лучи. Фонтан работает со второй половины апреля до конца октября.