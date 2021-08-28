Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи

Остров с большим сердцем — Кипр. Здесь голубая вода, песчаные пляжи, античные мозаики, финиковые пальмы и маяки.

Греческие легенды гласят — именно на Кипре родилась Афродита, богиня любви и красоты. Солнечный и живописный средиземноморский остров подойдет как для семейного отдыха, так и для шумной молодежи.

Мы узнали, что посмотреть на родине богини Афродиты, стоит ли брать машину и сколько стоит отдых на Кипре 2021.

Как попасть на Кипр в период пандемии

На греческую часть Кипра летают лоукосты и МАУ. Аэропорты расположены в городах Ларнака и Пафос. Чтобы невакцинированному украинцу улететь, на Кипр нужно дважды сдать тест. За 72 часа до вылета и в самом Кипре.

Также в течение 48 часов после онлайн-регистрации на рейс нужно заполнить анкету, чтобы получить разрешение на въезд — Cyprus Flying Pass. Регистрироваться и заполнть анкету нужно на сайте. У вас спросят адрес отеля, контактную информацию, даты пребывания на острове, согласие на сдачу теста на Covid-19. После заполнения анкеты сайт сгенерирует pdf-файл. Это и есть ваше разрешение.

Cyprus Flying Pass нужно сохранить в телефоне или распечатать. Его спросят не только на границе, но и в любом заведении на острове. Не важно, хотите зайти в супермаркет или посидеть на террасе ресторана — покажите Cyprus Flying Pass.

Ведь по правилам Кипра, если турист находится на острове более 7 дней — нужно делать тесты на Covid-19 каждые 72 часа. Поэтому по Cyprus Flying Pass будут смотреть в первую очередь дату вашего прилета.

Вакцинированные украинцы тесты вообще не сдают. Но генерируют Cyprus Flying Pass и также показывают его повсюду на острове. По прилету — еще на выходе из самолета будет два коридора. Первый ведет во двор, где будут делать тесты всем прибывшим. Второй — для вакцинированных туристов — сразу на паспортный контроль.

Ларнака

Перелет из Киева в Ларнаку длится три часа. Город Ларнака расположен ближе всего к аэропорту, поэтому трансфер в отель занимает 20-30 минут.

Если путешествуете самостоятельно — нужно подняться на второй этаж аэропорта и выйти сразу к автобусной остановке. Каждые 20 минут здесь курсирует автобус 425. Он отвезет вас в город за €1,5. Такси обойдется в €15-20.

Ларнаку выбирают для спокойного отдыха с детьми. Здесь мало достопримечательностей. Зато — песчаный пляж и теплое море. Все длинное побережье покрыто мелким серым песком, повсюду удобно заходить в воду, чистота и ухоженность — курорт награжден “голубым флагом”. Здесь можно отдохнуть на полотенце или взять шезлонг. За два шезлонга и зонтик просят €7,5 в день.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 2 фотографии

Высокий сезон в Ларнаке начинается с мая. В июне термометры показывают + 25-30°С. В июле-августе становится жарче — + 27-37°С. В сентябре-октябре температура воздуха держится на отметках + 25-30°С.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 4 фотографии

Еда

Вдоль набережной Ларнаки множество ресторанов, кафе, пабов и фастфудов. Здесь найдете и McDonald’s, и Starbucks, и местные ресторанчики с морепродуктами. Цены также на любой кошелек.

Туристы обожают рестораны сети Ocean Basket. Заведение специализируется на морепродуктах. Поесть здесь можно на сумму до €20.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 2 фотографии

А вот с магазинами — беда. Большие супермаркеты расположены подальше от побережья. Рядом только маленькие продуктовые. В городе есть фруктовые рынки, впрочем совершенно скудные. Будьте готовы, что вам продадут овощи и фрукты не лучшего качества. Да еще и “обвешают”. Мой совет — закупаться в больших супермаркетах, типа Метро.

Традиционная пища похожа на привычную. Туристы пробуют традиционный греческий салат. Также придется по вкусу пита — плоский постный хлеб, из тонкой белой или коричневой муки.

Одно из традиционных блюд — сувлаки. Это шашлык, однако мясо обычно не маринуют заранее и готовят на огне, поэтому он немного сухой. Можно попросить меню и вам приготовят сувлаки с соусом и помидором, завернут в питу и добавят картофель фри.

Любят здесь сыр халуми. Его готовят из овечьего и козьего молока. И конечно же — оливки. Их едят так, добавляют в блюда, покупают в качестве сувенира.

Для любителей сладкого — мороженое или мармелад со вкусом розы. Для любителей экзотики — фрукт дракона. Килограмм таких фруктов стоит от €2 до €7. При покупке кипрского драгонфрута обратите внимание на его кожуру.

Яркий насыщенный цвет с легким блеском говорит о том, что плод созрел. Его разрезают пополам и едят ложкой. Вкус напоминает киви.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 3 фотографии

Машина на Кипре

Машина на Кипре — не роскошь, а необходимость. Ведь по острову курсируют только автобусы. В курортный сезон бронировать машину лучше заранее, ведь спрос на аренду авто очень высок.

На Кипре левостороннее движение, поэтому руль водителя в машинах находится справа. По городу несколько точек аренды. Впрочем, безопаснее брать у международных представителей — в аэропорту. Ведь сомнительные дешевые точки проката могут потом приписать царапины на машине или любые другие повреждения, чтобы содрать деньги.

Есть несколько вариантов страхования. Каско и Супер Каско. Супер — покрывает шины, стекло и пассажиров. Чем лучше страхование берешь — тем меньше оставляешь залог. Чем на дольше берешь авто — тем выгоднее цена.

Машину дают сразу с полным баком. Но и вернуть ее нужно с полным баком. Например, Opel Castro на 3 дня обошелся в €200, и еще €100 — задаток, который заблокировали на карте. Салон авто дезинфицируют после каждого клиента.

На Кипре арендованные машины имеют красные номера. Местные — белые. Это удобно потому что местные очень лояльны к красным и обычно пропускают их вперед. Впрочем, правила дорожного движения соблюдают не все.

Пешеходы постоянно перебегают дорогу, водители не показывают поворот. Лучше ориентироваться по GPS-навигатору. Очень мало знаков и не обозначены дороги. Стоянки в основном платные — €2 за сутки.

Обратите внимание — после сдачи машины задаток возвращают в течение 3-4 дней. Впрочем, банк может содержать деньги из-за рубежа в течение 11 дней. Поэтому не стоит рассчитывать, что они быстро вернутся.

Кипр довольно маленький остров. Расстояния невелики. 10 дней и с машиной хватит, чтобы проехать его вдоль и поперек.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 2 фотографии

Лучший пляж страны

Лучший и самый популярный пляж на Кипре — Нисси Бич (Nissi Beach). Он расположен в начале Нисси Авеню, если въезжать в Айя-Напу со стороны Ларнаки.

Первая линия — роскошные отели, вторая — гостиницы попроще и апартаменты. До центра Айя-Напы минимум пару километров.

Пологий плавный вход в воду, глубина начинается примерно за 30-50 метров, сначала немного камней, далее — мелкий белый песок. Цвет воды невероятный!

Пляж плотно заставлен шезлонгами. Цены такие же, как в Ларнаке — €2,5 в сутки за один шезлонг. Свободные места на песке также есть, но немного, большинство загорает на лежаках. Рядом — несколько баров и ресторанов.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 4 фотографии

Место рождения Афродиты

Легендарное место рождения богини находится в 20 минутах езды от Пафоса в сторону Лимассола. Бухта Петра-ту-Ромиу на Кипре — здесь родилась богиня Олимпа, Афродита. Существует поверье — если влюбленные искупаются в этих волнах, то уже никогда не расстанутся.

Однако купаются здесь только отчаянные. Вода очень холодная. Она вырывается откуда-то из глубин и иногда ноги сводит. В воде повсюду камни и постоянные волны. Купаться опасно. Пляж — дикий: здесь ни тени, шезлонгов или спасателей. Но это действительно потрясающе красивое место.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 4 фотографии

Для романтиков. Мыс Греко

Мыс Греко считается одним из самых красивых мест на Кипре. Мыс расположен на юго-востоке Кипра, примерно на равном расстоянии от Протараса и Айя-Напы.

Это уголок нетронутой природы, охраняемый государством. Здесь множество пешеходных и велосипедных маршрутов. Сюда легко добраться автобусом, на арендованном авто или на квадроцикле. Кстати, прокат велосипеда обойдется в €5-10 за сутки, квадроцикл стоит €25-45 за сутки.

Вид здесь завораживает! Киприоты, видимо, очень романтичны: в самых живописных местах поставили лавочки, чтобы люди любовались морем. Особенно хорошо здесь на закате.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 4 фотографии

МакКензи: пляж с самолетиками

МакКензи — большой пляж, вдоль которого тянется пешеходная дорожка, где много кафе и ресторанов. Песок на пляже серый, вулканический, как почти на всем южном побережье Кипра. Дно песчаное.

Однако популярен пляж МакКензи совсем не за это. Здесь немало туристов, ведь над пляжем заходят на посадку самолеты в аэропорт Ларнаки. Курсируют самолеты чуть ли не каждые 20 минут.

Отдых на Кипре 2021: условия въезда, цены и лучшие пляжи / 2 фотографии

Археологический парк Като, Пафос

Билет стоит €4,5. На входе возьмите бесплатную карту, где указаны расположение руин, названия и года постройки. Почти все под открытым небом, поэтому лучше идти на вечер или рано утром. На территории нет киосков с водой и тени, будьте готовы!

Парк очень большой. Здесь есть катакомбы, гробницы царей, маяк, амфитеатр. Много всего хорошо сохранилось с древних времен.